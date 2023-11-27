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        Elazığ'da ruhsatsız 2 tüfek ele geçirildi

        Elazığ'ın Arıcak ilçesinde ruhsatsız 2 tüfek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 12:09 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:02
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        Elazığ'da ruhsatsız 2 tüfek ele geçirildi
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        Elazığ'ın Arıcak ilçesinde ruhsatsız 2 tüfek ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.Y. ve H.A'nın ruhsatsız tüfek bulundurduklarını tespit etti.

        Yapılan aramada 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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