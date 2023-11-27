Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Sivrice'de şiddetli rüzgar hasara neden oldu

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde şiddetli rüzgar hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 15:05 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivrice'de şiddetli rüzgar hasara neden oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde şiddetli rüzgar hasara yol açtı.

        İlçede dün başlayan ve gece etkisini artıran şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        Şiddetli rüzgarın etkisiyle bir kurumun çatısından kopan kalas ve saclar bir binanın dış cephesine zarar verdi.

        Bazı köy evlerinde ve bahçelerde de rüzgar hasara neden oldu.

        Bir bahçede bulunan dut ağacının gövdesinin de rüzgarın etkisiyle zarar gördüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        O anlar kamerada! 4 metrelik dalga Karadeniz Sahil Yolu'nu vurdu!
        O anlar kamerada! 4 metrelik dalga Karadeniz Sahil Yolu'nu vurdu!
        Yılın dolandırıcılık davası
        Yılın dolandırıcılık davası
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        Fenerbahçe: VAR kayıtları açıklansın!
        Fenerbahçe: VAR kayıtları açıklansın!
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        "Sigara, sosyal güvenlik sistemi üzerinde ağır yük oluşturuyor"
        "Sigara, sosyal güvenlik sistemi üzerinde ağır yük oluşturuyor"
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        "Son 20 yılda bu kuvvette bir fırtına esmedi!"
        "Son 20 yılda bu kuvvette bir fırtına esmedi!"
        Meteoroloji'den yeni uyarı! Sağanak ve fırtına devam ediyor
        Meteoroloji'den yeni uyarı! Sağanak ve fırtına devam ediyor
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "15 dakika yetti"
        "15 dakika yetti"
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        Gram altın haftaya rekorla başladı

        Benzer Haberler

        Elazığ'da ruhsatsız 2 tüfek ele geçirildi
        Elazığ'da ruhsatsız 2 tüfek ele geçirildi
        Elazığ'da "yerinde dönüşüm" diyen depremzedeler konut inşasına başladı
        Elazığ'da "yerinde dönüşüm" diyen depremzedeler konut inşasına başladı
        Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralan...
        Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralan...
        Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı
        Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz, Elazığ'da konuştu:
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz, Elazığ'da konuştu:
        Elazığ'da son yağışlar su kaynaklarında seviyenin artmasını sağladı
        Elazığ'da son yağışlar su kaynaklarında seviyenin artmasını sağladı