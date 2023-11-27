Sivrice'de şiddetli rüzgar hasara neden oldu
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde şiddetli rüzgar hasara yol açtı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde şiddetli rüzgar hasara yol açtı.
İlçede dün başlayan ve gece etkisini artıran şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle bir kurumun çatısından kopan kalas ve saclar bir binanın dış cephesine zarar verdi.
Bazı köy evlerinde ve bahçelerde de rüzgar hasara neden oldu.
Bir bahçede bulunan dut ağacının gövdesinin de rüzgarın etkisiyle zarar gördüğü öğrenildi.
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