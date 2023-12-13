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        Elazığ'da 2 kamyonun çarpıştığı kazada sürücüler ağır yaralandı

        Elazığ'da 2 kamyonun çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 11:51 Güncelleme: 13.12.2023 - 12:18
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        Elazığ'da 2 kamyonun çarpıştığı kazada sürücüler ağır yaralandı
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        Elazığ'da 2 kamyonun çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

        Tayfun B. idaresindeki 23 EV 731 plakalı kamyon, Kuzey Çevre Yolu Şahinkaya Kavşağı'nda, Mehmet Ö. yönetimindeki 23 FZ 362 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Kazada, 2 sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan Mehmet Ö, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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