Elazığ'da 2 kamyonun çarpıştığı kazada sürücüler ağır yaralandı

Elazığ'da 2 kamyonun çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Tayfun B. idaresindeki 23 EV 731 plakalı kamyon, Kuzey Çevre Yolu Şahinkaya Kavşağı'nda, Mehmet Ö. yönetimindeki 23 FZ 362 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, 2 sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Mehmet Ö, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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