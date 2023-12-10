Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamladı.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda 1 kilo 886 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu üretiminde kullanılan maddeler ile 2 bin 900 avro ve 1025 lira ele geçirilmişti.