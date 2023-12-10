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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 17:49 Güncelleme: 10.12.2023 - 17:49
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
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        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamladı.

        Şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Operasyonda 1 kilo 886 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu üretiminde kullanılan maddeler ile 2 bin 900 avro ve 1025 lira ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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