Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Kovancılar Belediyesi 5 yeni aracı filosuna kattı

        Elazığ'da Kovancılar Belediyesi, 5 yeni aracı filosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 17:20 Güncelleme: 16.01.2026 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kovancılar Belediyesi 5 yeni aracı filosuna kattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'da Kovancılar Belediyesi, 5 yeni aracı filosuna kattı.


        Belediye hizmet binası önünde düzenlenen programda konuşan Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök, ilçede sunulan belediye hizmetlerini güçlendirmek için önemli bir yatırıma imza attıklarını söyledi.

        Belediyenin tasarrufu esas alan ve öz kaynaklarını önceleyen bir anlayışla hareket ettiğini belirten Gök, şunları kaydetti:


        "Herhangi bir kredi kullanmadan ve hibe almadan, tamamen kendi öz kaynaklarımızla araç filomuza 5 yeni araç kazandırdık. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğümüze 2 kabinli pikap ile belediyemizin farklı birimlerinde kullanılmak üzere 3 hizmet aracı aldık. İlçemize en iyi hizmeti sunabilmek için araç ve iş makinesi parkımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Kovancılar’ı güçlü yarınlara hazırlamak için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        Kaçış yolunda korkunç cinayet!
        Kaçış yolunda korkunç cinayet!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu

        Benzer Haberler

        Elazığspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan'ın cezası belli oldu
        Elazığspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan'ın cezası belli oldu
        Omurilik iltihaplanması tanısı konulan çocuk, tedaviyle 2 yıl sonra yürümey...
        Omurilik iltihaplanması tanısı konulan çocuk, tedaviyle 2 yıl sonra yürümey...
        Keban'da karne töreni düzenlendi
        Keban'da karne töreni düzenlendi
        Nadir görülen hastalığa yakalanmıştı, başarılı ameliyatların ardından sağlı...
        Nadir görülen hastalığa yakalanmıştı, başarılı ameliyatların ardından sağlı...
        Ağın'da karne töreni düzenlendi
        Ağın'da karne töreni düzenlendi
        Elazığ'da sağlık tesisleri değerlendirildi
        Elazığ'da sağlık tesisleri değerlendirildi