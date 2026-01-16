Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Omurilik iltihaplanması tanısı konulan çocuk, tedaviyle 2 yıl sonra yürümeye başladı

        Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde otoimmün miyelit (omurilik iltihaplanması) tedavisi gören 14 yaşındaki çocuk, destekli şekilde yürümeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 16:09 Güncelleme: 16.01.2026 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Omurilik iltihaplanması tanısı konulan çocuk, tedaviyle 2 yıl sonra yürümeye başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde otoimmün miyelit (omurilik iltihaplanması) tedavisi gören 14 yaşındaki çocuk, destekli şekilde yürümeye başladı.

        Bingöl'de ani solunum ve kalp durması şikayetiyle hastaneye getirilen Aziz Enül, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Hastanenin ileri düzey laboratuvar imkanları ve multidisipliner sağlık hizmetleri kapsamında yaklaşık 1 yıl solunum cihazına bağlı olarak yaşamını sürdüren Enül'e, yoğun medikal tedavinin yanı sıra kapsamlı fizik tedavi ve rehabilitasyon programları uygulandı.

        Alanında uzman hekimler, fizyoterapistler, yoğun bakım hemşireleri ve rehabilitasyon ekibinin koordineli çalışmasıyla hastada aşamalı ve istikrarlı bir iyileşme sağlandı.

        Tedavi sürecinin ardından Enül, mekanik solunum desteğinden ayrıldı, konuşma yetisini yeniden kazandı ve destekle ayakta durmaya başladı.

        Enül, 2 yıl süren tedavinin ardından sedyeyle getirildiği hastaneden destekli şekilde yürüyerek çıktı.

        - "Bu tedaviyi Türkiye'de uygulayabilen sayılı kliniklerden biriyiz"

        Çocuk Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Kırık, hastanın yaklaşık 2 yıl önce Bingöl'den ani solunum ve kalp durması şikayetiyle Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine sevk edildiğini söyledi.

        Enül'e oldukça nadir görülen bir hastalık tanısı konulduğunu ifade eden Kırık, "Hasta, tanı aldığı dönemde Türkiye'de 3 ya da 4'üncü vakaydı. Yoğun bakım sürecinde iki kez solunumu durdu ve akciğerinin bir kısmı alındı. Boğazı delinerek ev tipi solunum cihazıyla taburcu edilen hasta Aziz Enül, sonra immünoterapi ve fizik tedaviyle takip edildi. Önce solunum cihazından ayrıldı, ardından konuşma ve beslenme fonksiyonlarını kazandı. Ardından destekli yürüyebilir hale geldi. Bu tedaviyi Türkiye'de uygulayabilen sayılı kliniklerden biriyiz." dedi.

        - "Hedefimiz günlük yaşamını tek başına sürdürebilmesi"

        Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Nevsun Pıhtılı Taş da rehabilitasyon sürecine erken dönemde yatak rehabilitasyonuyla başladıklarını ifade etti.

        Hastayı ilk devraldıklarında konuşma yetisinin olmadığını, yutma güçlüğü yaşadığını ve oturamadığını anlatan Taş, şunları kaydetti:

        "Yoğun bakım süreci ve hastalığa bağlı kaslarda spastisite vardı. Medikal tedaviler ve botulinum toksini enjeksiyonlarıyla bu sorunları büyük ölçüde giderdik. Şu anda destekle mobilize olabiliyor, kendi başına oturabiliyor, yiyip konuşabiliyor. Amacımız günlük yaşamını tek başına sürdürebileceği seviyeye ulaşması."

        Sedyeyle geldiği hastaneden destekli şekilde yürüyerek çıkmanın mutluluğunu yaşayan Aziz Enül ise "Hocalarımı çok seviyorum. İyi ki varlar. Evime gideceğim için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu

        Benzer Haberler

        Keban'da karne töreni düzenlendi
        Keban'da karne töreni düzenlendi
        Nadir görülen hastalığa yakalanmıştı, başarılı ameliyatların ardından sağlı...
        Nadir görülen hastalığa yakalanmıştı, başarılı ameliyatların ardından sağlı...
        Ağın'da karne töreni düzenlendi
        Ağın'da karne töreni düzenlendi
        Elazığ'da sağlık tesisleri değerlendirildi
        Elazığ'da sağlık tesisleri değerlendirildi
        Elazığ'da çocuklara afet farkındalık eğitimi
        Elazığ'da çocuklara afet farkındalık eğitimi
        Okullardaki atıl depolar öğrenciler için spor salonlarına dönüştürüldü
        Okullardaki atıl depolar öğrenciler için spor salonlarına dönüştürüldü