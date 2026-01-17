Elazığ'da doğal gazdan zehirlenme şüphesiyle 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da doğal gazdan zehirlendiği değerlendirilen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Ataşehir Mahallesi Dervişler Sokak'ta bir apartman dairesinde yaşayan aile bireyleri baş dönmesi ve bulantı şikayeti üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarın ardından adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde yaşayan 8 kişi, sağlık ekiplerince doğal gazdan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Binada, doğal gaz firması ekiplerince inceleme yapıldı.

