Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Elazığ'da doğal gazdan zehirlenme şüphesiyle 8 kişi hastaneye kaldırıldı

        Elazığ'da doğal gazdan zehirlendiği değerlendirilen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 10:27 Güncelleme: 17.01.2026 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da doğal gazdan zehirlenme şüphesiyle 8 kişi hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'da doğal gazdan zehirlendiği değerlendirilen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Ataşehir Mahallesi Dervişler Sokak'ta bir apartman dairesinde yaşayan aile bireyleri baş dönmesi ve bulantı şikayeti üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

        İhbarın ardından adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Evde yaşayan 8 kişi, sağlık ekiplerince doğal gazdan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Binada, doğal gaz firması ekiplerince inceleme yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mert ile Ada'yı öldürmüştü! Katliamdan önce eşe son mesaj!
        Mert ile Ada'yı öldürmüştü! Katliamdan önce eşe son mesaj!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Borçlanma primine vergi indirimi
        Borçlanma primine vergi indirimi
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Kanada Başbakanı 'yeni dünya düzenini' işaret etti
        Kanada Başbakanı 'yeni dünya düzenini' işaret etti
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!

        Benzer Haberler

        Nesli tükenme tehlikesi altında olan sansar görüntülendi
        Nesli tükenme tehlikesi altında olan sansar görüntülendi
        Doğu Anadolu'da kar, Avrupa manzaralarını anımsatıyor
        Doğu Anadolu'da kar, Avrupa manzaralarını anımsatıyor
        Kombi bacası yerinden çıktı: 8 kişi doğal gazdan zehirlendi
        Kombi bacası yerinden çıktı: 8 kişi doğal gazdan zehirlendi
        Kovancılar Belediyesi 5 yeni aracı filosuna kattı
        Kovancılar Belediyesi 5 yeni aracı filosuna kattı
        Elazığspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan'ın cezası belli oldu
        Elazığspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan'ın cezası belli oldu
        Omurilik iltihaplanması tanısı konulan çocuk, tedaviyle 2 yıl sonra yürümey...
        Omurilik iltihaplanması tanısı konulan çocuk, tedaviyle 2 yıl sonra yürümey...