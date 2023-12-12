Elazığ'da 380 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Elazığ'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 380 kilogram tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında O.Y'nin araçla gümrük kaçağı tütün sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı.

Takibe alınan şüphelinin kullandığı araç, Elazığ-Alacakaya kara yolunda durduruldu.

Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 380 kilogram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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