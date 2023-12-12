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        Elazığ'da 380 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Elazığ'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 380 kilogram tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 10:32 Güncelleme: 12.12.2023 - 11:40
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        Elazığ'da 380 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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        Elazığ'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 380 kilogram tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında O.Y'nin araçla gümrük kaçağı tütün sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı.

        Takibe alınan şüphelinin kullandığı araç, Elazığ-Alacakaya kara yolunda durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 380 kilogram tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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