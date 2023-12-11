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        Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı

        Elazığ'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 15:35 Güncelleme: 11.12.2023 - 16:19
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        Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı
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        Elazığ'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan-Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, "dolandırıcılık" suçundan 21 yıl, "hırsızlık", "konut dokunulmazlığı" ve "mala zarar verme" suçlarından 11 yıl 8 ay, 10 yıl 2 ay, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 4 kişi yakalandı.

        Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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