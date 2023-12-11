Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı
Elazığ'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.
Elazığ'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan-Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, "dolandırıcılık" suçundan 21 yıl, "hırsızlık", "konut dokunulmazlığı" ve "mala zarar verme" suçlarından 11 yıl 8 ay, 10 yıl 2 ay, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 4 kişi yakalandı.
Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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