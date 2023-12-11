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        Elazığ'da turşu bidonunda uyuşturucu ele geçirildi

        Elazığ'da bir araçtaki turşu bidonunda 100 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 12:47 Güncelleme: 11.12.2023 - 12:47
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        Elazığ'da turşu bidonunda uyuşturucu ele geçirildi
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        Elazığ'da bir araçtaki turşu bidonunda 100 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışması sonucu H.B'nin uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

        Takibe alınan şüphelinin bulunduğu araç durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, turşu bidonuna gizlenmiş 100 gram toz esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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