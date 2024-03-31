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        Haberler Gündem Elazığ Belediye başkan adayları kimlerdir? Elazığ Belediyesi hangi partide? Elazığ Belediye başkanı kimdir?

        Elazığ Belediye başkan adayları kimlerdir? Elazığ Belediyesi hangi partide? Elazığ Belediye başkanı kimdir?

        Elazığ Belediyesi hangi partide? Elazığ Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Elazığ Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Elazığ Belediyesini hangi parti kazandı ve Elazığ Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Elazığ yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 12:59 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:59
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        Elazığ Belediye başkan adayları kimlerdir? Elazığ Belediyesi hangi partide? Elazığ Belediye başkanı kimdir?
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        Elazığ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Elazığ Belediye Başkanlığını 72908 alınan oy ve %40.38 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Şahin Şerifoğulları kazanmıştır.

        Elazığ Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Adalet ve Kalkınma Partisi 7

        Milliyetçi Hareket Partisi 3

        Bağımsız 1

        Elazığ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        ÖZCAN BOZKUŞ - HKP Elazığ Belediye Başkan Adayı HAFİZE ŞENAY URAL - MP Elazığ Belediye Başkan Adayı YASİN KAVAKLI - HÜDAPAR Elazığ Belediye Başkan Adayı SİRACETTİN SARI - HAKPAR Elazığ Belediye Başkan Adayı RECEP CEYLAN - DEVA Elazığ Belediye Başkan Adayı MUHAMMED ONUR OMRAK - ZP Elazığ Belediye Başkan Adayı BURAK ÖZGÜL - İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı MUSTAFA BOYDAK - BĞMSZ Elazığ Belediye Başkan Adayı OSMAN İNDİBAY - MİLLİYOL Elazığ Belediye Başkan Adayı YASİN DOĞAN - YTP Elazığ Belediye Başkan Adayı DİDEM KURTULMAZ - TKP Elazığ Belediye Başkan Adayı FARUK SEPTİOĞLU - YENİDEN REFAH Elazığ Belediye Başkan Adayı COŞKUN ÇAĞLAR DURAN - CHP Elazığ Belediye Başkan Adayı HİKMET AYDEMİR - DSP Elazığ Belediye Başkan Adayı HAYRETTİN KAYA - DEM Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı MURAT AYGEN - MHP Elazığ Belediye Başkan Adayı ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI - AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı AHMET KARADAŞ - TKH Elazığ Belediye Başkan Adayı MUHAMMED TAHA OMAÇ - BTP Elazığ Belediye Başkan Adayı KAHRAMAN TAŞKIN - VATAN Elazığ Belediye Başkan Adayı ABDULLAH AKIN - SP Elazığ Belediye Başkan Adayı

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