"BENİMLE OLAN YOLCULUĞU SON BULDU"



Konuyla alakalı açıklamada bulunan Sangu, şunları söyledi: Bir süredir içinde bulunduğum ve çok mutlu olduğum 'Jekyll and Hyde' müzikalinin zamanlamalarımız uyuşamadığı için benimle olan yolculuğu son buldu. Bu zamana kadar yanımda olan ve sahnede yaşadığım duyguları benimle paylaşan herkese çok teşekkür ederim. Özellikle buna vesile olan Hayko Cepkin ve Feri Güler; iyi ki hayatıma dâhil olmuşsunuz. Sizi çok ayrı seviyorum ve tabii ki kocaman aile olduğum ekibim... Hepinizi çok ama çok seviyorum. Yolunuz hep başarılarla dolu ve açık olsun.



Fotoğraflar: Instagram