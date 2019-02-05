SHOW TV'nin fenomen dizisi Çarpışma'da rol alan Elçin Sangu, hafta içi sevgilisi Yunus Özdiken ile Levent'teki bir AVM'de objektiflere takıldı. Kol kola mağazaları dolaşan ikili, uzun bir alışveriş turunun ardından evlerine doğru yol aldı.