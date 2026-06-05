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        Haberler Gündem Elektrik akımına kapıldı, 4.kattan düştü!

        Elektrik akımına kapıldı, 4.kattan düştü!

        Konya'da çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılıp, 4'üncü kattan düşen Deniz Yılmaz adlı kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 14:53 Güncelleme:
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        Elektrik akımına kapıldı, 4.kattan düştü!

        Konya'nın Kulu ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılıp, 4'üncü kattan düşen Deniz Yılmaz (33), ağır yaralandı.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 13.00 sıralarında Alparslan Mahallesi Sokullu Caddesi'nde bir inşatta meydana geldi. Deniz Yılmaz, çalıştığı inşaatın 4'üncü kat balkonundan demir parçalarını almaya çalıştı.

        Bu sırada demir parçalarının elektrik hattı direğindeki tellere temas etmesi sonucu Yılmaz, akıma kapıldı. Temasla 4’üncü kattan zemine düşen Yılmaz, çağrılan ambulansla Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Yılmaz, yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

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