Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte 5 Aralık 2019 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler...

- HAMİDİYE Mh., BAŞAK Sk., ANADOLU Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24280-9316 T.M.)

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 10/11. Sk., 10/12. Sk., 10/2. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30733-18599)

- MİMAR SİNAN Mh., AHMET DAĞLI Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31297-25548)

- 50. YIL Mh., 2001. Sk., 2003. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31689-28517)

- TALATPAŞA Mh., 1009. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31717-20610 - DEPAR 1)

- YEŞİLKENT Mh., G-531 Sk., G-74 Sk., G-75 Sk., G-71 Sk., G-70 Sk., G-72 Sk., G-69 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında BALIKYOLU Mh., 488. Sk., 487. Sk., 486. Sk., 489. Sk., OZANLAR Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31679-21231)

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., ALAYBEY Sk., FATİH Cd., KAYACIK Sk., LADİN Sk., LİMON Sk., KASIM Sk., TAFLAN Sk., CEVİZ Sk., DEFNE Sk., KIZILCIK Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31823-191)

- FİRUZAĞA Mh., BOĞAZKESEN Cd., SET Sk., NÖBETÇİ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31789-3883)

- MERKEZ Mh., ÖZDENLER Sk., TAŞ Sk., ÖZ Sk., REFAH Sk., BADEM Sk., GÖKHAN Sk., ALİ RUHİ BOZKIR Sk., TINAZTEPE Sk., KEMALİYE Sk., MEYDANCIK Sk., EFE Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31821-043)

- İNÖNÜ Mh., BILDIRCIN Sk., BAYIR Sk., 3.AŞIK VEYSEL Sk., İSTİKLAL Cd., 3.PAPATYA Sk., 1.UFUK Sk., UZAY Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31840-11529)

- DENİZKÖŞKLER Mh., GÜL Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31872-21930TM 4.DP)

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., KABİL Sk., UÇAR Sk., AKÇALAR Sk., MÜNİR RESNELİ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31895-11530)

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 3.AKASYA Sk., AKÇALAR Sk., CONKER Sk., AKİF Sk., KABİL Sk., KAYA Sk., ŞEREF Sk., 1.TUNÇ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31896-11412)

- DİKİLİTAŞ Mh., HAKKI YETEN Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31909-3752)

- DİKİLİTAŞ Mh., AŞIK KEREM Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31911-3754)

- DİKİLİTAŞ Mh., AŞIK KEREM Sk., HAKKI YETEN Cd., AYNALIPEMBE Sk., YEŞİLÇİMEN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31913-3828)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., GAZİ Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31918-28850 tm)

- YENİKÖY Mh., İSTİNYE Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31935-4038-4025)

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., ÇAKMAK Sk., SULTAN MURAT Cd., TÜRKELİ Sk., KEMALPAŞA Mh., SEVİN Sk., 1.ÖZDEMİR Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31893-11354)

- ÇAKIL Mh., SEYFİ DEMİRSOY Cd., CELAL İLALDI Cd., AZA HASAN Sk., KAZIM SAVAŞ Cd., ŞEHİT TEĞMEN TAMER AYDIN Sk., BENZİNLİK ARKASI Sk., ÜZEYİR COŞKUN Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31902-23062 23401 23237 23678 23199 23006 234425 23426 23238)

- DİKİLİTAŞ Mh., AŞIK KEREM Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31910-3753)

- ULUS Mh., MURAT ÇESME Mh., SULTAN MURAT Cd., HÜNKARTEPE Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31915-24328 24004 24008 24334 24329 24185 24194 24429 24444 24384 24294 24462 24289 24288 24463)

- İSTİNYE Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31936-4026)

- İSTİNYE Mh., LALE Sk., USKUMRUKÖY Mh., SALİH PAŞA Cd., GÜMÜŞDERE Mh., NEFER Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31937-)

- DİKİLİTAŞ Mh., HAKKI YETEN Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31906-3751)

- DİKİLİTAŞ Mh., HAKKI YETEN Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31907-3751)

- DİKİLİTAŞ Mh., HAKKI YETEN Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31908-3751)

- DİKİLİTAŞ Mh., AŞIK KEREM Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31912-3755)

- SANCAKTEPE Mh., 4/1A Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31997-18519)

- ÜNİVERSİTE Mh., FİRUZKÖY BULVARI Bul., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31975-22483)

- ÜNİVERSİTE Mh., FİRUZKÖY BULVARI Bul., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31976-27824)

- ÜNİVERSİTE Mh., FİRUZKÖY BULVARI Bul., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31981-21872)

- ÜNİVERSİTE Mh., FİRUZKÖY BULVARI Bul., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31980-21308)

- ÜNİVERSİTE Mh., BAĞLARİÇİ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31982-21426)

- ÇIRÇIR Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31991-28519 TM)

- UĞUR MUMCU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31992-29862 tm)

- UĞUR MUMCU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 14:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31996-29492 tm)

- BEŞTELSİZ Mh., 113 Sk., 113/1 Sk., 113/2 Sk., 113/3 Sk., 114 ARALIĞI Sk., RAUF DENKTAŞ Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32063-1759)

- BEŞTELSİZ Mh., 103/6 Sk., 101 Sk., 126. Sk., TELSİZ Mh., KARANFİL Sk., BALIKLI YOL Sk., ZAMBAK Sk., SÜMBÜL Sk., SÜLÜN Sk., LEYLAK Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 12:30-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32064-1720)

- NURTEPE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32065-9634,9385 T.M.)

- TELSİZLER Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32067-9197,9397 T.M.)

- MİMAR SİNAN Mh., ALİPAŞA Cd., AKAY ÇIKMAZI Sk., ADALET ÇIKMAZI Sk., KORAY Sk., KÜLTÜR Sk., İSMAİL TAN Sk., AKIN Sk., GÜN Sk., ÜMRAN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32070-25268-25741-25267)

- KAZIM KARABEKİR Mh., 1/11B Sk., 1/11. Sk., 1/10A Sk., 1/10E Sk., 1/10B Sk., 1/10C Sk., 1/10D Sk., 1/12. Sk., 1/13. Sk., 1/13A Sk., 1/13B Sk., 1/13C Sk., 1/13D Sk., 1/13E Sk., 1/13C1. Sk., 1/13A1. Sk., 1/13A2. Sk., 1/13A3. Sk., 1/14C Sk., 1/14. Sk., 1/14D Sk., 1/14B Sk., 1/13A4. Sk., 1/16. Sk., 1/14A Sk., 1/13A6. Sk., 1/13A5. Sk., 1/17. Sk., 1/18. Sk., 1/19. Sk., 1/19B Sk., 1/19C Sk., 1/19A1. Sk., 1/19A Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32080-18540 - 18543)

- HAMİDİYE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32061-9581 T.M. 9800 T.M.)

- CANKURTARAN Mh., AHIRKAPI Cd., KENNEDY Cd., TERBIYIK ÇIKMAZI Sk., TERBIYIK Sk., YENİ SARAÇHANE ÇIKMAZI Sk., YENİ SARAÇHANE Sk., İSHAKPAŞA Cd., ŞADIRVAN 1. ÇIKMAZI Sk., ŞADIRVAN 2. ÇIKMAZI Sk., ŞADIRVAN 3. ÇIKMAZI Sk., ŞADIRVAN ÇIKMAZI Sk., ŞADIRVAN Sk., ŞÜKRULLAH HALİFE Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32085-2158 TM)

- KOCA MUSTAFAPAŞA Mh., FERİDUN KILIÇ Sk., MERHABA Cd., ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Cd., PULCU Sk., İMRAHOR İLYASBEY Cd., ÇAMÇAK ÇIKMAZI Sk., ÇAMÇAK Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32086-2170 TM)

- KOCA MUSTAFAPAŞA Mh., ATİK HAMAMI Sk., FERİDUN KILIÇ Sk., NARLIKAPI Cd., NARLIKAPI ÇIKMAZI Sk., YEDİKULE Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 15:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32088-2140 TM)

- MEVLANAKAPI Mh., KARAGÖZ TEKKESİ Sk., LALEZAR CAMİİ Sk., SİLİVRİKAPI Cd., SİLİVRİKAPI YAĞHANE Sk., TEKKE MASLAĞI ÇIKMAZI Sk., TEKKE MASLAĞI Sk., SEYYİD ÖMER Mh., YEDİ EMİRLER Sk., YEDİ EMİRLER ÇEŞMESİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 14:00-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32087-2049 TM)

- İNÖNÜ Mh., 4.GÜL Sk., MUAMMER AKSOY Cd., SUNGUR Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32091-11932)

- YAKUPLU Mh., 48. Sk., 23. Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32093-21938TM 2.DP)

- ATATÜRK Mh., SOYDAN Sk., AHMET YESEVİ Sk., ANAFARTALAR Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32103-22141)

- ATATÜRK Mh., KINALI Sk., AHMET YESEVİ Sk., GÜVEN Sk., ONUR 3 Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32105-22417)

- ÖMERLİ Mh., ILGAZ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32113-22914)

- ATATÜRK Mh., AKSU 2 ÇIKMAZI Sk., AS Sk., SÜMBÜL Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32104-22030)

- MERKEZ Mh., TIPATAN Sk., ÇİĞDEM Cd., YAKAR Sk., KERAMET Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32118-21401)

- FERHATPAŞA Mh., ŞAİR NECMETTİN HALİL ONAN Bul., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32119-23550)

- İNCEĞİZ Mh., KABAKÇA Mh., İHSANİYE Mh., GÜMÜŞPINAR Mh., YAYLACIK Mh., AYDINLAR Mh., FATİH Mh., ATATÜRK Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında AKÖREN Mh., DANAMANDIRA Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32121-23019 23395 23690 23702 23619 23079 23714 23255 23762 23417 23768 23523 23573 23472 23082 23083 23736 23618 23637 23224 23743 23314 23601 23737 23553 23031 23580 23133 23632 23602 23045 23218 23233 23731 23422 23451 23084 23749 23530 23614 23543 23521 23518 23519 23085 23086 23353 23452 23245 23288 23738 23448 23088 23087 23467 23658 23741 23701 23246 23555 23554 23220 23668 23579 23024 23179 23037 23013 23038 23275 23068 23028 23444 23356 23615 23226 23346 23347 23348 23570 23624 23071 23292 23535 23522 23304 23155 23482 23677 23558 23747 23309 23607 23613 23307 23574 23732 23696)

- NURTEPE Mh., DİYAR Sk., ÖZELLER Sk., BEDİR Sk., ALTUĞ Sk., LEYLAK Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32128-9074 T.M. İLGİLİ DEPAR)

- DELİKLİKAYA Mh., SARDUNYA Sk., KAYABAŞI Cd., SIRAT Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32129-27251)

- MİMAR SİNAN Mh., ZÜMRÜT Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32130-9918)

- DEREAĞZI Mh., KARACAOĞLAN Cd., MEVSİM Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32131-22315TM 8.DP)

- MİMAR SİNAN Mh., ZÜMRÜT Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32132-9918 T.M.)

- CİHANGİR Mh., BAKRAÇ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32135-5084)

- MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., DOSTELİ Sk., 10. YIL Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32137-29657-29681)

- ÖRNEKTEPE Mh., İMRAHOR Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32140-9845 T.M.)

- ÖRNEKTEPE Mh., İMRAHOR Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32141-9092 T.M.)

- OSMANGAZİ Mh., BARIŞ MANÇO Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 11:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32092-22743TM 1.DP)

- YENİMAHALLE Mh., İSTANBUL Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32111-1161)

- YALIKÖY Mh., KARACAKÖY MERKEZ Mh., PROF. DR. TANSU ÇİLLER Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32122-23730 23638 23643 23639 23641 23280 23107 23108 23404 23257 23171 23205 23111 23300 23326 23461 23786)

- NAMIK KEMAL Mh., YILDIZ Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32124-18062)

- KAPTANPAŞA Mh., ALTI ÇINAR Sk., BALKAN Sk., BİRLİK Sk., DERE BOSTANI Sk., KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU Cd., KÜÇÜK ALTAYBAŞI Sk., NAKKAŞ PENAHİ Sk., PİYALE MEKTEBİ Sk., PORSUK AĞACI Sk., REİS Sk., SEHER Sk., SERDENGEÇTİ Sk., SİNAN PAŞA YUMAK Sk., SOBACI Sk., SÜMER Sk., ŞELALE Sk., UZUNCA Sk., TÜRBE Sk., YAY Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 06:00-10:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32127-3188)

- ALTINTEPSİ Mh., MEKTEP Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32144-8826)

- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., 5. Cd., 4. Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32126-21608)

- GÜZELCE Mh., ÇAM 2 Sk., SAYDAM Sk., YAY Sk., ARDIÇ Sk., BADEM Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32138-24150)

- HÜRRİYET Mh., BAHTİYAR Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32146-31026)

- BAŞAKŞEHİR Mh., YASEMİN Sk., ŞEHZADE Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32149-12212)

- ÖMERLİ Mh., ILGAZ Sk., ADNAN KAHVECİ Cd., AKMAZ Sk., ARPAÇAY Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32154-22372, 22926, 22545, 27042, 21092)

- ÇELİKTEPE Mh., CANDAR Sk., BOĞAZKESEN Sk., SUADİYE Cd., HOŞSADA Sk., İLHANLAR Sk., ŞEHİT MUHARREM ÖZTÜRK Sk., ALACA Sk., BAYIR Sk., ULUBATLI Cd., ALPTEKİN Sk., ŞAH Sk., ÜÇOKLAR Sk., EYALET Sk., GAYRETLİ Sk., GEDİZ Sk., TİBET Sk., OKÇULAR Sk., YILDIRIM BEYAZIT Cd., GEYLANİ Sk., MESUDİYE Sk., BABA İSHAK Sk., KANUNİ Sk., OZAN Sk., DEFNENAZ Sk., BERGAMA Sk., GÖL Sk., GÜNYAMAÇ Sk., KARAŞAHİN Sk., BAHARİYE Sk., ALBIZ Sk., HAYIRLI Sk., YUVA Sk., ŞEREFE Sk., KALEM Sk., ZENCEFİL Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32156-9501 T.M.)

- YENİMAHALLE Mh., ÖZAY Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32162-31528)

- MUSTAFA KEMALPAŞA Mh., KARANFİL Sk., KARATAŞ Sk., KARADUT Sk., DEMET Sk., MAHİR Sk., MEKTEP Sk., NERGİS Sk., MİMARSİNAN Cd., BEYOĞLU Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:30-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32157-21167-21419-21286-21136-21598)

- HARMANTEPE Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32159-9504 T.M. İLGİLİ DEPAR)

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., ALAYBEY Sk., FATİH Cd., ZAFER Cd., YILDIRIM Sk., LADİN Sk., KAYACIK Sk., KASIM Sk., SELVİ Sk., SÖĞÜT Sk., TAFLAN Sk., DEFNE Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32165-186)

- EVREN Mh., FEVZİ ÇAKMAK Cd., ULUBATLI Sk., AKŞEMSETTİN Sk., SÖĞÜTLÜ Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32169-31833)

- SÜTLÜCE Mh., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32170-9845,9092 T.M.)

- BAŞAKŞEHİR Mh., SABAHATTİN ZAİM Cd., HÜRRİYET Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32150-12586)

- ÇELİKTEPE Mh., GÖL Sk., EYALET Sk., MEVLÜT BAKIRTAŞ Sk., ALACA Sk., FİGEN Sk., MAHMUT ŞEVKET PAŞA Cd., ÇEMENZAR Sk., DAR Sk., GÜLBAHÇE Sk., ŞEHİT KARAKUŞLAR Cd., ŞEREFE Sk., KUYTU Sk., NANE Sk., MUTLU Sk., GAYRETLİ Sk., KARAŞAHİN Sk., BAYIR Sk., BERGAMA Sk., DEFNENAZ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32152-9029 T.M.)

- GÜNEŞLİ Mh., SELVİ Sk., SERÇE Sk., FEVZİ ÇAKMAK Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32168-31807)

- ÇELİKTEPE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32174-9029 TM. 9501 T.M.)

- EVREN Mh., BERRAK Sk., ÇAKIR Sk., İSTİKLAL Cd., CAMİ YOLU Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32173-31488)