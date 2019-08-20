elektrikler ne zaman gelecek

İstanbul'da elektrik kesintileri, AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayınlandı. Peki, bugün hangi ilçelerde saat kaça kadar elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 21 Ağustos 2019 İstanbul elektrik kesintileri

21 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

- YEDİKULE Mh., AKSUNGURLU Sk., BESTEKAR MUSA SÜREYYABEY Sk., EĞRİDUT Sk., HACI EVHADDİN Cd., HACI EVHADDİN ÇEŞMESİ ÇIKMAZI Sk., HACI EVHADDİN ÇEŞMESİ Sk., HACI MANAV Sk., HACI PİRİ ARALIĞI Sk., HACI MANAV ÇIKMAZI Sk., HACI PİRİ Sk., KOMODOR ZEKİ IŞIN ARALIĞI Sk., KOMODOR ZEKİ IŞIN Sk., SAMANCI ODALARI Sk., SAMANCI ODALARI ARALIĞI Sk., ZEMBEREK Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26390-2249 TM)

- MEVLANAKAPI Mh., ARMA Sk., BIÇKI Sk., KÜÇÜK SARAY MEYDANI Cd., MİMAR ACEM CAMİİ Sk., MİMAR KASIM ARALIĞI Sk., MİMAR KASIM Cd., ONBAŞI Sk., VAK'A-NÜVİS Sk., ZAĞARCIBAŞI Sk., ÇINGIRAK Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26391-2268 TM)

- MAHMUTBEY Mh., SİTELER Sk., DEVEKALDIRIMI Cd., GÜZİDE Sk., PANTER Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26491-31518)

- CUMHURİYET Mh., ÇETİN EMEÇ Cd., AKSOY Sk., ILGAZ Sk., TANDOĞAN Sk., MAVİGÖK Sk., ŞAFAK Sk., SİMGE Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26614-25230)

- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 00:10-01:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26589-11305 11306 11307 11308 11309 11327 11328 11325 11326 11324 11323 11329 11322 11320 11319 11387 11316 11315 11314 11313 11275 11276 12246 11247 11277 11333 11332 27239 11331 11330 11298 11297 11321 11312 20242 20243 21799 20606 20906 20393 20669 20244 20607 27350 27351 27352 20891)

- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., İSTASYON ÇIKMAZI Sk., DOĞA PARKI Cd., VALİ RECEP YAZICIOĞLU Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 01:30-07:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26590-11312 21188 20893 20882 20881 21009)

- POLİGON Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:20-12:20 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26629-4284)

- FERAHEVLER Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:40-14:40 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26630-4286)

- YARIMBURGAZ Mh., 2.ŞAFAK Sk., 5.KARANFİL Sk., 1.YARIMBURGAZ Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26645-11133)

- İSMETPAŞA Mh., 88. Sk., 91. Sk., 95. Sk., 95/1. Sk., 97. Sk., 98. Sk., 99. Sk., 100. Sk., 101. Sk., 103. Sk., 104. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26660-28317 tm)

- BAHÇELİEVLER Mh., RESSAM NAMIK İSMAİL Sk., İZZETTİN ÇALIŞLAR Cd., ÖMÜR Sk., YANYOL(D-100) Sk., MARMARA 3 Sk., ALBAY İBRAHİM KARAOGLANOĞLU Sk., ÇALDIRAN Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26672-97)

- YENİ Mh., EKOL Sk., ERKİN BALABAN Cd., ABDÜLHALİK RENDA Sk., YENER ÇIKMAZI Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26677-26303-26304-26305-26285)

- CUMHURİYET Mh., ÇETİN EMEÇ Cd., YETKİ Sk., DESİBEL Sk., TOROS Sk., ŞAFAK Sk., SİMGE Sk., DEFNE Sk., GİZEM Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26610-25230)

- YARIMBURGAZ Mh., 2.BURCU Sk., TURGUT ÖZAL Bul., 2432. Sk., 3.SELVİ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26644-11063)

- BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., 1052. Sk., 1054. Sk., 1056. Sk., 1057. Sk., 1058. Sk., 1070. Sk., 1071. Sk., 1072. Sk., 1072/1. Sk., 1072/2. Sk., 1073. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26661-28337 TM)

- BAHÇELİEVLER Mh., YANYOL(D-100) Sk., TALATPAŞA Cd., İZZETTİN ÇALIŞLAR Cd., KOMİK HASANEFENDİ Sk., ÇALDIRAN Sk., MARMARA 3 Sk., KARİKATÜRİST RAMİS Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26671-20)

- ÖMERLİ Mh., 75.YIL Cd., GÜNDOĞAN Cd., VİCDAN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26680-22152-20135-20488-20424-20869)

- ŞEHİT MUHTAR Mh., TAKSİM YAĞHANESİ Sk., İSTİKLAL Mh., DARBUKA Sk., CİHANGİR Mh., HAVYAR Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında PAŞA Mh., YEŞİLTEPE Sk., HASRET Cd., AVUKAT Cd., BULANIK DERE Sk., ORTANCA Sk., ÇİĞDEM 3 Sk., BARUTÇULAR Sk., CİVELEK Sk., GÜZELBAHÇE 1 Sk., BAHADIR 1 Sk., FERAHNAK Sk., SAVAR Sk., YALVAÇ Sk., İNCİ Sk., BATI Cd., ADSIZ NEFER Sk., TOPEL Sk., GÜLER 1 Sk., FERACE Sk., DARÜLACEZE YOLU Cd., POYRAZ 1 Sk., AY Sk., SAFFET Sk., KARAKULLUKÇU Sk., CENGİZ Sk., EVREN Sk., MİLLET Sk., MİRALAY KAMİLBEY Sk., 2. HAKAN Sk., SELMAN Sk., ÜLKER Sk., 1. HAKAN Sk., KAAN Sk., BUHURLU Sk., KURŞUN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26722-3494)

- KAPTANPAŞA Mh., ALTI ÇINAR Sk., BALKAN Sk., BİRLİK Sk., DERE BOSTANI Sk., KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU Cd., KÜÇÜK ALTAYBAŞI Sk., NAKKAŞ PENAHİ Sk., PİYALE MEKTEBİ Sk., PORSUK AĞACI Sk., REİS Sk., SEHER Sk., SELGEÇTİ Sk., SERDENGEÇTİ Sk., SİNAN PAŞA YUMAK Sk., SÜMER Sk., ŞELALE Sk., TÜRBE Sk., YAY Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26724-3188)

- İNÖNÜ Mh., AKKARGA Sk., BABİL Sk., CUMHURİYET Cd., ÇİMEN Sk., ELMADAĞ Cd., HARBİYE ÇAYIRI Sk., NİSPET Sk., PAPA RONCALLİ Sk., SATIRCI Sk., SAZLIDERE Cd., TURNA Sk., ÜFTADE Sk., YENİ NALBANT Sk., HARBİYE Mh., CUMHURİYET Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26725-3422)

- ŞİRİNTEPE Mh., CANSEV Sk., AKŞEN Sk., AKÇA Sk., ASLANLI Sk., AĞAÇLI Sk., AYDIN KÜMESİ Sk., ADİLE Sk., CENGİZHAN Sk., ŞAHANE Sk., ACIYONCA Sk., ALEMDAR Sk., ZAFER Cd., OKUR Sk., BAHARÖZÜ Sk., KAMER Sk., DENGE Sk., AHENK Sk., MEVLANA Sk., SULTAN SELİM Mh., BOSTANCI Sk., BİLLUR Sk., MELİK Sk., BURÇAK Sk., BOYRAZ Sk., BAKAY Sk., ZAFER Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26729-9187 T.M.)

- MEVLANA Mh., SULTAN ABDÜLHAMİT Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26704-21654)

- MEVLANA Mh., EVLİYA ÇELEBİ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26705-21655)

- MEVLANA Mh., SULTAN VAHDETTİN Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26706-21656)

- MEVLANA Mh., YILDIRIM BEYAZIT Cd., SULTAN VAHDETTİN Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26707-21058)

- MEVLANA Mh., HASAN KERİM Cd., YILDIRIM BEYAZIT Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26708-21059)

- ŞİRİNTEPE Mh., ABİDE Sk., ANT Sk., ARDIÇ Sk., ÖZER Sk., ARMAĞAN Sk., FATİH Sk., AKAN YILDIZ ÇIKMAZI Sk., ALTINDAL Sk., ATLI Sk., GÜLŞAH Sk., GÜNDAY Sk., ATILGAN Sk., KAVİM Sk., GÜZELDERE Cd., ASIM Sk., AKYAZI Sk., ADA Sk., AŞKIN Sk., LOKMAN Sk., ADAŞ Sk., ADİL Sk., ANIT Sk., SULTAN SELİM Mh., GÜMÜŞHANE Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26728-9312 T.M.)

- HAMİDİYE Mh., KAZANCI Sk., SELVİ ÇIKMAZI Sk., SELVİ Cd., GÜLYAYLA Sk., LİV Sk., SELÇUKLU Cd., KEMERBURGAZ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26730-9048 T.M.)

- ŞENLİKKÖY Mh., DENİZ Sk., GERMEYAN Sk., KIRSERDAR Sk., MAHİRLER Sk., MEHMET GERGELİ Sk., ORMAN Sk., ÜLKEM Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26737-1507)

- ŞENLİKKÖY Mh., ADAKALE Sk., KIR Sk., KIRSERDAR Sk., MAHİRLER Sk., OTLUKBELİ Sk., SAÇI Sk., ÜLKEM Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26738-1509)

- KARTALTEPE Mh., ALEM Sk., ALPAY İZER Sk., BAHÇESARAY Sk., LAVANTA Sk., LİMON ÇİÇEĞİ Sk., PELİNLİ Sk., OLGUNLAR Sk., OSMANİYE Mh., OLGUNLAR Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 15:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26739-1213)

- MAVİGÖL Mh., ERTUĞRULGAZİ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26767-29021)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., İSTANBUL Cd., PANAYIR ÇAYIRI Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26780-9432 T.M.)

- İSMET PAŞA Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., KIYMET Sk., NİMET Sk., ŞEN Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26794-8524)

- YENİDOĞAN Mh., ATIŞALANI Cd., ATİLAY Sk., ETİ Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26795-8747)

- ALTINTEPSİ Mh., UYGUR Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26796-8612)

- TERAZİDERE Mh., FIRAT Sk., GÖL Sk., MERİÇ Sk., ESENLER Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26797-8613)

21 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ



Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesine gün, il ve ilçe seçerek ulaşabilirsiniz.

20.08.2019 - 23.08.2019 tarihleri arasındaki kesintiler gözükmektedir.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ