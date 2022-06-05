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Elektrikli araçlar için üretimini dörde katlayacak

Japon elektronik üreticisi Panasonic, elektrikli araçlara yönelik batarya üretimini 2028 mali yılına kadar 4'e katlayacak

Elektrikli araçlar için üretimini dörde katlayacak
AA

Japon firma bünyesindeki Panasonic Energy, elektrikli araç bataryalarına yönelik artan talebi karşılamak adına yeni hedeflerini açıkladı.

Buna göre Panasonic Energy, elektrikli araçlara yönelik batarya üretimini 2028 mali yılına kadar 4 kat artırmayı planlıyor.

İlk hedef olarak, batarya satış gelirlerinin, Mart 2025'te sona erecek 2024 mali yılına dek 970 milyar yene (7,5 milyar dolar) erişmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda mevcut üretim kapasiteleri artırılacak, Kuzey Amerika'da yeni fabrikalar kurulacak.

Japonya'nın güneybatısındaki Wakayama fabrikasında seri üretilecek "yeni nesil 4680 batarya hücresi" 2023 mali yılında ABD'li Tesla'ya tedarik edilecek.

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