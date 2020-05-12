Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Koronavirüs salgını sonrasında elektrik ve doğal gazda yüzde 15-20, petrol ürünlerinde yüzde 50’ye varan oranlarda talep daraldı. Sanayi ve ticarethanede enerji tüketimi düşerken, konutlarda bir miktar artış gözlendi.

Salgın nedeniyle abonelerin evlerinden çıkamadığı için ya da gelir veya iş kayıplarına bağlı olarak fatura tahsilatı da geriledi. Fatura tahsilatında düşüşün “çift hane”li olduğu biliniyor.

Enerji yönetimi, elektrik ve doğal daz dağıtım şirketlerinin tahsilatlarındaki düşüşü gün be gün takip ediyor. Şirketler, 1 Ocak itibarıyla tahakkuk ve tahsilat rakamlarını enerji yönetimiyle günlük paylaşıyor.

ELEKTRİKTE “ASKIDA FATURA”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İGDAŞ, doğal gazda “askıda fatura” uygulaması başlattı. Bu yolla, yardımseverlerin katkısı ve desteğiyle binlerce abonenin faturası ödendi. Doğal gazda diğer bazı şirketlerin de benzer yöntemi işletebileceği belirtiliyor.

Sırada, elektrik faturaları var. Bazı elektrik dağıtım (ve kardeş kuruluşları perakende) şirketleri, büyüyen tahsilat sorununa çözüm üretmek üzere “askıda fatura” uygulamasına geçmeyi planlıyor. HABERTÜRK, bu şirketlere ulaştı. Bir yetkili, bu konuyu kendi içlerinde tartıştıklarını, şirket yönetimlerinin “uygulamaya geçelim” kararı alması durumunda hemen başlatılabileceğini ifade etti.

FİYATLAR DA DÜŞTÜ

Elektrikte, talep daralması serbest piyasada elektrik fiyatlarını da etkiledi. Talepteki düşüşe bağlı olarak piyasa takas fiyatı (PTF) 300 TL/MWh (megavatsaat başına) düzeyinden 200 TL/MWh seviyesine kadar düştü.

Bu dönemde hidroelektrik santrallerde (HES) elektrik üretimindeki artış, kurdaki yukarı yönlü hareket ve elektrik talebindeki düşüş nedeniyle YEKDEM maliyetleri de yükseldi.