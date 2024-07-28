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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Eleştiri toplayan kıyafetler Paralimpik Oyunları'nda giyilmeyecek - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Eleştiri toplayan kıyafetler Paralimpik Oyunları'nda giyilmeyecek

        2024 Paris Olimpiyat Oyunları açılış töreninde milli sporcuların giydiği kıyafetlerin, gelen tepkiler sonrası 2024 Paralimpik Oyunları açılış töreninde giyilmemesine karar verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2024 - 16:54 Güncelleme: 28.07.2024 - 16:55
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        O kıyafetler Paralimpik Oyunları'nda giyilmeyecek
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        2024 Paris Olimpiyat Oyunları açılış töreninde milli sporcuların giydiği kıyafetler sosyal medyada çok eleştirilmişti.

        Gelen tepkiler sonrası Türkiye Milli Paralimpik Komitesi dikkat çeken bir karara imza attı.

        Başkanlığını Murat Aksu'nun yaptığı Türkiye Milli Paralimpik Komtesi yönetim kurulu, Vakko tarafından tasarlanan kıyafetleri, 2024 Paralimpik Oyunları açılış töreninde giymeme kararı aldı.

        2024 Paralimpik Oyunları açılış töreni 28 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Milli sporcuların hangi kıyafetlerle açılış seremonisinde yer alacakları merak konusu...

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