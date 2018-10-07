Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Ülker Stadı'nda Medipol Başakşehir'i ağırladı. Mücadelenin son anlarında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Dakikalar 82'yi gösterirken Eljero Elia, Edin Visca'nın pasında Fenerbahçe ağlarını havalandırırken yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Ali Palabıyık bunun üzerine golü iptal etti ve VAR'ı bekledi. Ancak VAR sisteminde yaşanan arıza nedeniyle pozisyon tekrardan izlenemedi. Ali Palabıyık, VAR'dan faydalanamayınca yardımcısının kararına uyarak golü iptal etti.

Mücadele 0-0'lık skorla tamamlanınca iki takım da 1'er puana razı oldu. Elia maç sonrasında bir paylaşım yaptı ve bu karara tepki gösterdi. Hollandalı futbolcu yaptığı paylaşımda "Yemin ederim bunun futbolla bir ilgisi yok. Golümü çaldılar." ifadelerini kullandı.

— Eljero Elia (@EljeroElia) October 7, 2018

İKİNCİ ARIZA

Fenerbahçe'nin geçen hafta oynadığı Çaykur Rizespor maçında da bir arıza yaşanmıştı. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 75. dakikasında Riva'daki VAR Merkezi'nde yaşanan sorun nedeniyle sistem geçici olarak çalışmamıştı. Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır, dördüncü hakem ile konuştuktan sonra iki takımın kaptanlarına da VAR sisteminin devre dışında kaldığı bilgisini vermişti. Karşılaşmanın 79. dakikasında sorun giderildi ve VAR sistemi yeniden devreye girmişti.

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