9 | 19

Sakarya'nın merkez ilçesi Adapazarı'ndan Viyana’ya göç eden bir ailenin kızı olan Elif Aksu hayatını yurt dışında sürdürse de Türkiye'yi unutmuyor.



Aksu, modellik serüvenine çıkarken Adriana Lima'dan etkinlendiğini belirtiyor.



Ünlü model bayramda kuzenleriyle buluşmak için Sakarya’ya geliyor, fırsat buldukça da Galatasaray maçları için soluğu Seyrantepe'de alıyor. Bayramları kutluyor, Türkiye'de yaşanan pek çok olaya da sessiz kalmıyor.



Pek çok dergiye kapak kızı ve bir çok markanın da reklamlarında boy gösteren Aksu, Avusturya'nın önemli modellik ajanslarından biri olan Next Company ile çalışıyor.



Aksu, işi gereği Londra, Paris, Tokyo ve Viyana gibi şehirler arasında mekik dokuyor.



Ünlü modelin şöhretinin artmasındaki önemli noktalarından biri de 2013 yılında İngiliz müzik grubu The Wanted'ın We Own The Night isimli şarkısının klibinde boy göstermesiydi. Klipte cesur sahneleri olan Aksu, şöhret basamaklarını daha hızlı çıkmaya başlamıştı.



2016 yılında Cannes’daki amfAR etkinliği kapsamındaki Bella Hadid, Karlie Kloss, Izabel Goulart, Jessice Hart, Lily Donaldson ile aynı podyumda yer aldı. Hiç şüphe yok ki bir Türk modelin ulaşabileceği en yüksek seviyeleri gördü.