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        Haberler Televizyon Elit Andaç Çam, 'Güldür Güldür Show'a konuk olacak

        Elit Andaç Çam, 'Güldür Güldür Show'a konuk olacak

        'Güldür Güldür Show'un yeni bölümüne oyuncu Elit Andaç Çam konuk oluyor. Çam, performansıyla izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2024 - 12:24 Güncelleme: 27.01.2024 - 12:34
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        SHOW TV’nin yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran programı ‘Güldür Güldür Show’, bu akşam yeni bölümüyle saat 20.00’de ekrana gelecek.

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        'Güldür Güldür Show’un yeni bölümüne başarılı oyuncu Elit Andaç Çam konuk olacak. Sahnede daha önce yaşlılarla ilgili yazdığı yorumlardan dolayı linç yiyen popstar ‘Meltem Kaya’ karakterine hayat verecek olan Çam, 'Güldür Güldür Show’daki performansıyla izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatacak.

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        Fenomen karakterlerine ve gündem yaratan skeçlerine yenileri de ekleyerek eğlencenin değişmeyen adresi olan Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da Alper Kul, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Uğur Bilgin, Aylin Kontente, Erdem Yener, Mahir İpek , Aziz Aslan, Özgün Aydın, Açelya Topaloğlu, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Toygan Avanoğlu, Özgün Bayraktar, Ayça Koptur, Fatih Öztürk, Nazmi Sinan Mıhçı, Hasibe Özlem Eren yer alıyor.

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        ‘Güldür Güldür Show’ yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de...

        #Güldür Güldür Show
        #Elit Andaç Çam
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