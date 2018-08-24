Kansere meydan okudu, 163 kilometre için 55 saat yüzdü!

Maarten van der Weijden, yüzme konusunda oldukça yetenekliydi ancak 19 yaşında lösemi teşhisi konuldu ve Weijden'in kariyeri başlamadan bitti. Doktorlar lösemiden kurtulabilmesi için Weijden'in çok küçük bir şansı olduğunu söylese de genç yüzücü kanseri yendi. İki yıl sonra tekrar yüzmeye başlayan Weijden, kanser araştırmaları fonu için 163 kilometre için 55 saat yüzerek, 4 milyon dolardan fazla bir bağış topladı