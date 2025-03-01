Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak? 2025 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi hesaplama
Emekli bayram ikramiyesi 2025 zammı hesaplamaları gündemdeki yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyeleri ile ilgili çalışma yapılacağını duyurmuştu. Ramazan Bayramı yaklaşırken emekli bayram ikramiyesi zam oranı ve ödeme tarihleri SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri tarafından araştırılmaya başlandı. 2025 Emekli bayram ikramiyesi zammı, Ramazan Bayramı'ndan önce ele alınacak. Peki, 4A, 4B, 4C SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, zam tahminleri ve ödeme tarihleri hakkında detaylar…
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri ile ilgili çalışma yapılacağını açıklamıştı. Yaklaşık 16.5 milyon emekli ve hak sahibini ilgilendiren bayram ikramiyesine yönelik çalışmalar kısa süre içerisinde başlayacak. Yeni emekli ikramiyesi Ramazan Bayramı'ndan önce belli olacak. Gözler yapılacak açıklamalara çevrilirken, emekli bayram ikramiyesi zammı ve ödeme tarihleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyesi ne zaman açıklanacak? İşte, zam oranı hesaplama tablosu ve ödeme tarihleri hakkında detaylar...
BAKAN IŞIKHAN'DAN BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI
Milyonlarca emeklinin gündeminde yer alan bayram ikramiyeleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi.
Bakan Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Şu an rakam söylemek için çok erken. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla görüşmeleri yaptıktan sonra, nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa tabii bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız" ifadelerini kullandı.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli ikramiyesi zammının 21 Şubat’ta yapılacak olan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında gündeme gelip gelmeyeceği hakkındaki soruya, "Emekli zammı, EKK’da gündeme gelmeyecek. Bu toplantı bölgesel kalkınma konulu toplantı" yanıtını verdi.
2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yararlandığı bayram ikramiyeleri, 2024 yılında yüzde 50 oranında artırılarak 3 bin liraya yükseltildi.
Emekliler geçtiğimiz yıl Kurban ve Ramazan Bayramı’nda toplam 6 bin liralık bayram ikramiyesi ödemesi aldı.
Ancak bu yıl emekli bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Bayram ikramiyelerine yönelik çalışmalar tamamlandıktan sonra kesin zam oranı belli olacak.
2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Ancak önceki yılların uygulamalarını dikkate alırsak, ikramiyelerin bayramdan en az bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.
Ramazan Bayramı, bu yıl 30 Mart 2025 tarihinde başlayacak. Bu nedenle, bayram ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.
Kurban Bayramı ise bu yıl 6 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. İkramiyelerin, 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı öngörülüyor.
İkramiye ödemeleri, maaş alınan bankalar aracılığıyla gerçekleştirilirken ödeme yapılan günler, tahsis numarasına göre farklılık gösterecek.
2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAM SENARYOLARI
Bu yıl SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 15,75 zam yapıldı. Bayram ikramiyelerine de bu oranda zam yapılırsa yeni ikramiye tutarı, 3 bin 472 liraya yükselecek. Yuvarlama ile 3 bin 500 liraya yükseltilebilir.
Geçen yılki gibi yüzde 50 oranında zam yapılırsa bayram ikramiyesi 4 bin 500 liraya yükselebilir.
İşte emekli bayram ikramiyesi zammı hesaplama tablosu:
Yüzde 15,75 zam yapılması durumunda;
Emekli bayram ikramiyeleri 3 bin 472 lira 50 kuruş olacak.
Yüzde 30 zam yapılması durumunda:
Emekli bayram ikramiyeleri 900 lira artış yaşayacak ve 3 bin 900 liraya yükselecek.
Yüzde 35 zam yapılması durumunda:
İkramiyeler 1050 lira artış yaşayacak ve 4 bin 50 liraya yükselecek.
Yüzde 40 zam yapılması durumunda:
1200 lira artış yaşayacak ve 4 bin 200 lira olacak.
Yüzde 45 zam yapılması durumunda:
1350 lira artış yaşayacak ve 4 bin 350 lira olacak.
Yüzde 50 zam yapılması durumunda:
1500 lira artış yaşayacak ve 4 bin 500 lira olacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.