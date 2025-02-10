Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) en düşük emekli maaşı farkının hesaplara yatacağı tarihi duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından SSK ve Bağ-Kur'lular emekli zam farkının yatacağı tarihi araştırmaya başladı. Gelen düzenleme sonucunda, en düşük maaşı alan emekliler 1.969 TL zam farkı ödemesi alacak. Emekli maaş farkı ödemeleri banka ve PTT şubesinden çekilebilecek. Peki, "Emekli maaş farkları yattı mı, en düşük emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?" İşte emekli zam farkının hesaba yatacağı tarihe ilişkin tüm detaylar...