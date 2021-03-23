DHA

Olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Haşim İşcan Mahallesi 1296 Sokak’taki evde yaşandı. Yalnız yaşayan emekli resim öğretmeni Mehmet Yavuz, akşam saatlerinde arkadaşı Veysel Kaya ile bir süre sohbet etti. Kaya, bu sırada iddiaya göre, 25 gündür devam eden ağrıları için ilaç kullanan Yavuz'un beraberinde alkol de aldığını gördü. Evden ayrılan Veysel Kaya, 1 saat sonra arkadaşını merak edip, geri döndü. Açık kapıdan giren Kaya, Yavuz'un hareketsiz halde yattığını görünce mahalle muhtarına haber verdi. Muhtar Halil Ay, eve gelerek, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yavuz’un cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

BİR AYDIR AĞRILARINDAN ŞİKAYET EDİYORDU

Yavuz'un alkol aldığını dile getiren muhtar Halil Ay, 1 aydır rahatsızlığı vardı. Devamlı kendisini kontrol ediyorduk. Bir isteği olunca yardımcı oluyorduk. Alkolü çok alıyordu, biz kendisini çok uyardık ‘Yapma, etme’ diye ama dinlemiyordu. Bugün de fenalaşınca komşuları bana haber verdi. İçeri girdiğimizde hareketsiz yattığını görüp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradık. İyi bir insandı, duvarlardaki resimleri de kendisi yaptı dedi.

'AYAKLARI BUZ GİBİYDİ'

Arkadaşı Mehmet Yavuz’la en son saat 17.00 sıralarında konuştuğunu söyleyen Veysel Kaya, Sürekli ağrıları olduğunu söylüyordu. İlaçla birlikte alkol alıyordu. Kendisiyle görüştükten bir saat sonra geldim. Uykusu da çok hafifti ama seslenmeme rağmen cevap vermedi. Kapıyı açıp, içeri girdiğimde ise hareketsiz yatıyordu. Ayaklarına dokundum buz gibiydi. Hemen gidip mahalle muhtarına haber verdim dedi.

'ÖLMEK İSTİYORUM DİYORDU'

25 gündür arkadaşının rahatsızlığı olduğunu ifade eden Kaya, Yavuz'un sürekli 'Ölmek istiyorum' dediğini belirterek, Yavuz, 'Ben ölmek istiyorum, tedavi olmak istemiyorum' diyordu. Yaşamı beyninde bitirmişti. Resim öğretmeniydi, çok da güzel para kazanıyordu ama çok alkol alıyordu. 25 gündür hastaydı. Ağrım var diye ilaç alıyordu ama alkolü de beraberinde alıyordu. Ben de kendisine böyle yapması durumunda öleceğini söyledim diye konuştu.

EVİN DUVARINDA RESİMLERİ VARDI

Mehmet Yavuz'un evinin dış cephesinde ise duvarları süslemek için yağlı boya ile çizdiği resimler kaldı. Yavuz’un, duvarlara kendisiyle sürekli ilgilenen mahalle muhtarının fotoğraflarını da tablo şeklinde astığı görüldü.