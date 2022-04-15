Emina Jahovic: Ramazan ayı beni çok rahatlatıyor

"Ramazan ayı beni çok rahatlatıyor"

"Ramazan ayı beni çok rahatlatıyor" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Emina Jahovic, önceki gece Etiler'de yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Muhabirlerin kendisini görüntülemesiyle kısa bir şaşkınlık yaşayan Jahovic, ardından poz vermeyi ihmal etmedi.

"RAMAZAN AYI BENİ ÇOK RAHATLATIYOR"

İftar sonrasında yürüyüş yaptığını söyleyen Emina Jahovic, "Oruç tutuyorum. Formumu korumak için de yürüyüş yapıyorum. Ramazan ayı beni manevi olarak çok rahatlatıyor." şeklinde konuştu.

Yürüyüş sırasında genelde Sırp müzikleri dinlemeyi sevdiğini dile getiren Jahovic, "Yakında yeni bir şarkı yapacağım. Şarkıyı bitirme aşamasındayım." dedi.