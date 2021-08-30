Emina gecelerde

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Mustafa Sandal'ın eski eşi şarkıcı Emina Jahovic, dün akşam Etiler'de objektiflere yansıdı.
Bir mekanda arkadaşlarıyla bir araya gelen Jahovic, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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