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        Haberler Gündem Politika Emine Erdoğan şehit aileleriyle iftar programına ilişkin paylaşım yaptı | Son dakika haberleri

        Emine Erdoğan şehit aileleriyle iftar programına ilişkin paylaşım yaptı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, şehit aileleriyle buluştukları iftar programına ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 23:19 Güncelleme: 01.03.2025 - 23:19
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        İlk iftar şehit aileleriyle
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

        "İlk iftar soframızda şehitlerimizin kıymetli aileleriyle buluştuk. Her bir kahraman evladımızın hikayesi, kalplerimize kazınmış bir destan. Vatan sevgisiyle atan yüreklerini, canlarını bu topraklara feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum."

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