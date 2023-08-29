Eminem'den Vivek Ramaswamy'e mektup

ABD başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024'te yapılacak. Başkan aday adayları; kendilerini tanıtma, kamuoyu oluşturma çalışmalarına başladı.

O aday adaylardan biri de Cumhuriyetçilerin aday adayı 38 yaşındaki Vivek Ramaswamy.

Vivek Ramaswamy'in kendini tanıtma çalışmaları sırasındaki rap söylemesine Eminem'den itiraz geldi. Eminem, plak şirketi aracılığıyla Ramaswamy'in avukatlarına bir mektup gönderdi. Mektubun içeriğinin ise Eminem'in kendisine ait şarkıları tanıtım çalışmaları sırasında seslendirmemesi üzerine olduğu açıklandı.

Eminem Mektupta; Eminem, eserlerinin Vivek Ramaswamy'in seçim kampanyasında bundan sonra kullanması durumunda "lisansının maddi ihlali" olarak değerlendirileceği de bildirildi.

Vivek Ramaswamy REKLAM ARTIK SÖYLEYEMEYECEK Vivek Ramaswamy'nin sözcüsü, Eminem'in isteğinin yerine getirileceğini açıkladı. Benzer bir durum 2008'de de yaşanmıştı. Cumhuriyetçi John McCain'in başkanlık yarışı sırasında 'My Hero'yu kullanmasından şarkının sahibi Foo Fighters, rahatsız olmuştu. Yine bir başka şarkıcı Jackson Browne da başkanlık seçimleri kampanyası sırasında 'Running on Empty' adlı şarkısının kullanılmasının bırakılması için dava açmıştı. Fotoğraflar: Reuters, AP, AA "Müzik hayatımı kurtardı" Rap kralı Eminem'in kızı 27 yaşında! Hailie Mathers'ı görenler gözlerine inanamıyor!