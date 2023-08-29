Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Eminem'den Vivek Ramaswamy'e mektup - Magazin haberleri

        Eminem'den Vivek Ramaswamy'e mektup

        ABD'li rapçi Eminem'in plak şirketi, Cumhuriyetçi başkan aday adayı Vivek Ramaswamy'e seçim kampanyasında Eminem şarkılarıyla rap yapmayı bırakmasını isteyen bir mektup gönderdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 11:10 Güncelleme: 29.08.2023 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eminem'den Vivek Ramaswamy'e mektup
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024'te yapılacak. Başkan aday adayları; kendilerini tanıtma, kamuoyu oluşturma çalışmalarına başladı.

        O aday adaylardan biri de Cumhuriyetçilerin aday adayı 38 yaşındaki Vivek Ramaswamy.

        Vivek Ramaswamy'in kendini tanıtma çalışmaları sırasındaki rap söylemesine Eminem'den itiraz geldi. Eminem, plak şirketi aracılığıyla Ramaswamy'in avukatlarına bir mektup gönderdi. Mektubun içeriğinin ise Eminem'in kendisine ait şarkıları tanıtım çalışmaları sırasında seslendirmemesi üzerine olduğu açıklandı.

        Eminem

        Mektupta; Eminem, eserlerinin Vivek Ramaswamy'in seçim kampanyasında bundan sonra kullanması durumunda "lisansının maddi ihlali" olarak değerlendirileceği de bildirildi.

        Vivek Ramaswamy

        REKLAM

        ARTIK SÖYLEYEMEYECEK

        Vivek Ramaswamy'nin sözcüsü, Eminem'in isteğinin yerine getirileceğini açıkladı. Benzer bir durum 2008'de de yaşanmıştı.

        Cumhuriyetçi John McCain'in başkanlık yarışı sırasında 'My Hero'yu kullanmasından şarkının sahibi Foo Fighters, rahatsız olmuştu. Yine bir başka şarkıcı Jackson Browne da başkanlık seçimleri kampanyası sırasında 'Running on Empty' adlı şarkısının kullanılmasının bırakılması için dava açmıştı.

        Fotoğraflar: Reuters, AP, AA

        "Müzik hayatımı kurtardı"
        "Müzik hayatımı kurtardı"
        Rap kralı Eminem'in kızı 27 yaşında! Hailie Mathers'ı görenler gözlerine inanamıyor!
        Rap kralı Eminem'in kızı 27 yaşında! Hailie Mathers'ı görenler gözlerine inanamıyor!
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Eminem
        #Vivek Ramaswamy
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Şaşırtan açıklama! Bu eylül çok daha sıcak olacak
        Şaşırtan açıklama! Bu eylül çok daha sıcak olacak
        Magandalar yine iş başında! Bayıltana kadar darp etti
        Magandalar yine iş başında! Bayıltana kadar darp etti
        İnternet kullanım oranı yüzde 87,1
        İnternet kullanım oranı yüzde 87,1
        "Gaz maskesi dağıtsınlar"
        "Gaz maskesi dağıtsınlar"
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
        Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
        Avustralyalı kadının beyninden canlı halde solucan çıkarıldı
        Avustralyalı kadının beyninden canlı halde solucan çıkarıldı
        55 yıllık karısını öldürdü! İfadesi çıldırttı
        55 yıllık karısını öldürdü! İfadesi çıldırttı
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Önce şikayet sonra cinayet!
        Önce şikayet sonra cinayet!
        ABD'den Prigojin açıklaması: Daha çok emin oluyoruz
        ABD'den Prigojin açıklaması: Daha çok emin oluyoruz
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Talisca'dan transfer açıklaması!
        Talisca'dan transfer açıklaması!
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Taburcu edildi
        Taburcu edildi