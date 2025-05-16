Emmanuel Macron: Rusya barış istemediğini gösterdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelere dair açıklamada bulundu.

Macron, Rusya'nın barış istemediğini ve zaman kazanmaya çalıştığını gösterdiğini ifade etti. X hesabı üzerinden açıklamada bulunan Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme yapıldığını belirtti.

We just had a phone call with @POTUS while in Albania.



Once again, President Putin refuses to respond to the unconditional ceasefire proposal put forward by the Americans and supported by Ukraine and the Europeans.



By rejecting the ceasefire and dialogue… pic.twitter.com/FR48tANbGB — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 16, 2025

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise "Eğer Rusya müzakere masasına gelmeye isteksizse, Putin bedel ödemeli." şeklinde konuştu

If Russia is unwilling to come to the negotiating table, Putin must pay the price.



Speaking to @POTUS, we are closely aligning our response to Russia's unacceptable position. pic.twitter.com/s0LRmet0Fs — Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 16, 2025

Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da ateşkes sağlanması talebine yanıt vermemesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

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Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 6. Zirvesi kapsamında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Macron, burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın da telefon üzerinden katıldığı ortak bir görüşme gerçekleştirdi.

Macron, görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, Zelenskiy ve adı geçen Avrupalı mevkidaşlarıyla, İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılan barış müzakerelerini görüştüklerini ifade etti.

Trump ile yaptıkları telefon görüşmesinde, Putin'in 2. kez Amerikalıların ateşkesle ilgili taleplerine yanıt vermemesinin "kabul edilemez" olduğunu söylediğini aktaran Macron, ateşkesin sağlanamadığını ve müzakerelerde karar verici yetkililer arasında toplantı yapılamadığını vurguladı. ZELENSKİY'DEN AÇIKLAMA Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin, "Ukrayna barışı sağlamak için mümkün olan en hızlı adımları atmaya hazır. Dünyanın bu konuda güçlü bir duruş sergilemesi önemli. Bizim pozisyonumuz, eğer Ruslar tam ve koşulsuz bir ateşkesi ve ölümlere son vermeyi reddederse (Rusya'ya) sert yaptırımlar uygulanmalıdır. Rusya savaşı sona erdirmeye hazır olana kadar Rusya üzerindeki baskı sürdürülmelidir" ifadelerini kullandı. VON DER LEYEN'DEN YAPTIRIM MESAJI Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni yaptırımlarla Rusya'ya yönelik baskıyı artıracaklarını söyledi. Von der Leyen, Arnavutluk'ta düzenlenen AB ülkeleri ile birlik dışındaki Avrupa ülkelerinin oluşturduğu Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi öncesi konuştu. Avrupa Siyasi Topluluğu'nun Rusya-Ukrayna savaşı başladığında kurulduğunu anımsatan von der Leyen, bunun Avrupa kıtasında istikrar sağlamayı amaçladığını anlattı.

Von der Leyen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ve Rusya arasında doğrudan Türkiye'de bir toplantı önerdiğini, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmeye hazır olduğunu bildirdiğini ancak Putin'in katılmadığını hatırlatarak, "Bu, Başkan Putin'in barış istemediğini gösteriyor." dedi. "Bu yüzden baskıyı artırmalıyız." diyen von der Leyen, Rusya'ya yönelik yeni bir yaptırım paketi üzerinde çalıştıklarını belirtti. Von der Leyen, "Bu paket Kuzey Akım 1 ve 2'ye yaptırımlar, Rus gölge filosundan daha fazla geminin listelenmesi, petrol fiyat sınırının düşürülmesi ve Rusya'daki finans sektörüne daha fazla yaptırım içerecek." diye konuştu. AB'nin önceliğinin barış olduğuna işaret eden von der Leyen, bu nedenle Putin'e yönelik baskıyı daha da artırmaları gerektiğini anlattı. AB, savaş nedeniyle şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 16 yaptırım paketini yürürlüğe koydu. Bu çerçevede Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor.