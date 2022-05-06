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Haberler Gündem 3. Sayfa Emniyet şeridi magandası terör estirdi!
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Emniyet şeridi magandası terör estirdi! Küfürler savurup, aynayı kırdı

Trafikte terör estiren magandalara bir yenisi İstanbul'dan eklendi. Ataşehir’de seyir halinde olan Ali Naim Küçük iddiaya göre, trafiğin yoğun olduğu saatte arkadan bir aracın emniyet şeridini ihlal ederek ilerlediğini görünce kendisine engel olup uyarmak istedi. Trafik magandası da Küçük’ün önünü keserek tehditler ve küfürler savurduktan sonra Küçük’ün araçta bulunan 2 çocuğunun gözü önünde aracının aynasını kırdı. Magandanın daha sonra eline aldığı ayna ile aracın camını kırmaya çalıştığı o anlar Ali Naim Küçük’ün cep telefonu kamerasına yansıdı

Emniyet şeridi magandası terör estirdi!
Emniyet şeridi magandası terör estirdi!
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İHA

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, emniyet şeridini ihlal eden trafik magandası kendisini uyaran sürücünün aynasını kırdı. Küfürler savurup, ayna ile aracın camlarını da kırmaya çalışan maganda, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçen cumartesi günü saat 17.30 sıralarında Ataşehir Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İHA'nın haberine göre, tatil hazırlığı için Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Ali Naim Küçük, sıkışan trafikte arkadan bir aracın emniyet şeridini ihlal ederek ilerlediğini gördü. Bunun üzerine Küçük, emniyet şeridini ihlal edip yolun sağından hızla geçmeye çalışan sürücüye engel olmak için aracıyla yolu ortaladı.

YOLUNU KESİP, KÜFÜRLER SAVURMAYA BAŞLADI

Arkadan gelen sürücü, Ali Naim Küçük'ün engeline takılınca diğer sürücüler gibi aracıyla sıkışan trafikte ilerlemek zorunda kaldı. Bir süre sonra trafik açılınca arkadan gelen sürücü, direksiyonunu Ali Naim Küçük'ün aracının önüne kırarak yolunu kesti. Ardından küfürler etmeye başladı. Bu esnada araçta 5 buçuk yaşında kızı ve 2 yaşında oğluyla araçta olan Küçük, araçtan inmedi.

ÇOCUKLARA BİLE ALDIRMADAN AYNAYI KIRDI

Trafik magandası ise, Küçük’ün çocuklarının gözü önünde aracından inerek Küçük'ün camına vurup tehditler savurdu ardından Küçük'ün aracının yan aynasını kırdı. O esnada Küçük, hırsını alamayan magandaya çocuklarının gözü önünde karşılık vermek istemedi. Trafik magandası kırdığı aynayla araç camına da vurduktan sonra aynayı fırlatıp arabasına binip uzaklaştı.

'ARACIMIN YANINA GELDİ, CAMA VURMAYA BAŞLADI'

Çocuklarının yanında saldırıya uğrayan Ali Naim Küçük, yaşanan dehşet anlarını şöyle anlattı:

"Olay, bayram tatilinden bir önceki gün geçen hafta cumartesi günü yaşandı. Bayram için yola çıkmadan önce çocukları evde aldım. Rahatça hazırlanalım diye benzin aldım. Yolda giderken Ataşehir Turgut Özal Bulvarı'nda bir araç, böyle peş peşe bir sürü araba giderken sağdan emniyet şeridinden kaptırmış geliyordu. Orada bütün insanlar nizami bir şekilde trafikte seyrederken oradan birinin emniyetten gelip diğer insanların tabiri caizse vaktini çalması beni huzursuz eden bir durumdu. Ben de hafifçe sağa doğru kaydırarak arabamı, onun oradan geçmesini engelledim.

Tabiri caizse yolunu kapattım. O da diğer insanlar gibi aynı sırada gitmek zorunda kaldı. Yolun sonunda kendisi yanıma yaklaşıp camını açtı. Camdan küfürler içinde bağırıp çağırmaya başladı. Ben kendisine 'Utanmıyor musunuz beyefendi, orada herkes beklerken siz yandan geliyorsunuz' dedim. Kendisi daha da böyle hiddetli bir şekilde arabasını önüme çekti. Benim yolumu kapattı ve araçtan hızlı bir şekilde indi. Aracımın yanına geldi, cama vurmaya başladı. Ben hiç inmedim, çünkü arkada 2 tane çocuğum vardı. Biri 5 buçuk yaşında, diğeri 2 yaşında. Onları açıkçası yalnız başına bırakmak istemedim. Hiç araçtan inmedi, camı bile açmadım.

CEZALAR ÇOK SERT VE CAYDIRICI OLMALI

Kendisi ile hiç muhatap olmadım. Kendisi bağırdı, çağırdı, küfür etti. Zaten ben onları da videoya çektim. Aynamı kırdı. Kırdığı aynayla camıma vurduktan sonra aynayı çimenlere fırlatıp arabasına hışımla binip gitti. 5 buçuk yaşındaki kızım biraz daha olayları anlayabilecek yaşta. Kendisi bayağı korkmuştu, yaklaşık yarım saat hiç konuşmadı. Sonradan da 'Baba bir daha oradan gitmeyelim, ben çok korktum' demeye başladı.

Olay sonrasında ben tatile gittim. Aynayı bantlayarak seyahat etmek durumunda kaldım. Hemen bugün bayram tatili dönüşünde de emniyete gittim. Başka insanların da canını yakmaması için bu arkadaş böyle pimi çekilmiş bomba gibi gezmesin diye ben de konuyla ilgili emniyette kendisinden şikayetçi oldum. Yetkililerden talebim, gerçekten bu konunun önünün alınması lazım. Bu konularda ben cezaların çok sert ve caydırıcı olması gerektiğini düşünüyorum ki o cezayı yedikten sonra bir daha böyle bir şeye yeltenemesinler."

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