Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ilk üç için umutlandığı anda Ankara'da 1 puanla yetindi. Sarı-lacivertlilere puanı ise Emre Belözoğlu getirdi! Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcunun oyuna sonradan girerek puan alma geleneği de sürdü.

Sezon sonunda futbolu bırakması beklenen 39 yaşındaki futbolcu, son iki haftada alınan galibiyette başrollerdeydi. Pandemi sürecinin ardından ligde oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında oyuna girdikten sonra takımının performansını yükselten ve 2-1'lik galibiyetin yolunu açan Emre, aynı şekilde BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında da oyuna tesir etmeyi başarmıştı. Jailson'un yerine 62. dakikada oyuna giren Emre, takımının hücum organizasyonlarında başrolü üstlenerek galibiyete katkı sağlamıştı.

Bu mücadeleye de yine Jailson'un yerine 46. dakikada dahil olan tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın 81. dakikasında attığı golle skorda dengeyi sağlayan isim oldu. Mücadelede başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 1 puanla ayrıldı.

TARİHE GEÇTİ!

Opta'ya göre Süper Lig tarihinde dört farklı onyılda gol atan ilk oyuncu Emre Belözoğlu oldu. 1990'larda Galatasaray formasıyla rakip fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, 2020'de de Fenerbahçe formasıyla gol attı ve bu alanda kırılması güç bir rekora imza attı.