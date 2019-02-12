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Şebnem Çapa oğlunun nikah haberini sosyal medya hesabından şu notla duyurdu: "Canım Miray'ım canım oğlum Emre. Bugün Hindistan’da kendi istedikleri gibi patırtısız gürültüsüz Türk konsolosluğu'nda evlendiler. Her ikinizde çoook mutlu olun.Sizi çok seviyoruz"