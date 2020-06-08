Danimarka'da doğup büyüyen, Nordsjaelland'da forma giyerken yeteneğiyle herkesi büyüleyen Emre Mor, Yunanistan'da da tutunamadı! 18 yaşında milli formayı sırtına geçiren ve Almanya'nın köklü kulüplerinden Borussia Dortmund'a transfer olan Emre Mor, kendisinden beklenen patlamayı gerçekleştirememiş ancak sonrasında İspanya'nın yolunu tutmuştu.

FATİH TERİM DE ÇARE OLMADI

12,5 milyon Euro bonservis bedeliyle ayak bastığı İspanya'da yankı getiren Celta Vigo'nun bu transferi aradan geçen birkaç ayda sorgulanır olmuştu. Özel hayatıyla gündeme gelen ve profesyonelliği sorgulanan genç futbolcu geçen yaz Galatasaray'a kiralanınca sarı-kırmızılı taraftarlar heyecanlanmıştı. Fatih Terim'in çare olacağı ve potansiyelini sahaya yansıtabileceği düşünülen Emre Mor, Galatasaray'dan sessiz sedasız ayrılarak Komşu'nun yolunu tutmuştu. Olympiakos formasıyla da dikiş tutturamayan 22 yaşındaki futbolcu için karar da verildi. Olympiakos, 4 milyon Euro'luk opsiyonun devreye girmemesi için Emre'yi kalan maçlarda oynatmama kararı aldı.

Henüz 22 yaşında olmasına rağmen birçok şansı harcayan Emre Mor'un bu durumu da İspanya'da haber oldu. İspanyol basınında yer alan konuyla ilgili haber şöyle: "Emre Mor için son bir kaç sezon iyi gitmiyor. Borussia Dortmund'dan Celta Vigo'ya transferinin ardından oyuncu, burada iyi bir performans gösteremedi. Celta'da geçen kötü sezonun ardından Emre, Galatasaray'a kiralandı. Ülkesinde, kariyerinin ilk patlama zamanlarındaki gibi çıkış yapacağını umuyordu. Ancak, orada da istenileni veremedi. Türk takımı kiralık sözleşmesini feshetti ve Celta onu Olimpiakos'a gönderdi. Burada da koronavirüs nedeniyle lig ertelenirken, öncesinde neredeyse hiç oynayamadı. Kiralanmasının ardından Yunan ekibi Emre ile ilgili son kararını verdi. Oyuncu, Celta Vigo'ya dönecek."