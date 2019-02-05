İngiltere merkezli gayrimenkul danışmanlığı kuruluşu Savills’in, teknoloji ortamı açısından dünyanın en iyi şehirlerini listelediği ““World's Best Tech Cities” araştırmasının 2019 yılı sonuçları açıklandı.
Teknoloji alanında önde gelen 30 şehrin 100 farklı kritere göre değerlendirildiği araştırmaya göre dünyada teknoloji için en iyi şehir New York oldu. Araştırmanın bu yılki sonuçlarına göre New York, dünya genelinde teknoloji denilince ilk akla gelen yer alan Silikon Vadisi’ne ev sahipliği yapan San Francisco’yu geride bırakmayı başardı.
Raporda yer alan şehirler, yatırım ortamı, iş yapma kolaylığı, Ar-Ge ve inovasyon yatırımları, vergi ve benzeri yasal düzenlemeler, teknolojik altyapısı, girişim sermayesi ve teknoloji sektörünün şehirdeki boyutu ve benzeri faktörlerin yanısıra, şehirdeki yaşam koşulları ve maliyeti, eğitim seviyesi, yetenek havusu, göç ve yetenekli çalışanlar açısından çekiciliği, konut ve iş yeri kiraları, metro başta olmak üzere toplu taşıma altyapısı ve hatta kahve fiyatları gibi kriterlere göre değerlendirildi.
TÜRKİYE LİSTEYE GİREMEDİ
Listede New York’un ardından San Francisco ikinci, Londra üçüncü sırada yer aldı. Türkiye’nin giremediği ilk 30’a, Güney Afrika’dan Cape Town, Şili’den Santiago ve Arjantin’den ise Buenos Aires gibi şehirler de adını yazdırdı.
New York’u bu alanda liderliğe, girişim sermayesi hacmi, yetenek havuzu ve sunulan fırsatlar gibi şehrin sunduğu özellikler taşıdı. Öne çıkan bu fırsatların yanısıra, New York’un iş ve yaşam dengesi açısından avantajlı konumu teknoloji devlerini de cezbetmiş durumda.
Bu kapsamda, geçen yılın kasım ayında Amazon, 25 bin çalışanını barındıracak yeni merkezini New York’ta kurmayı planladığını duyururken, Google ve Apple da şehirdeki faaliyetlerini genişletme kararı almıştı.
EMLAK FİYATLARI SAN FRANCISCO’YU VURDU
Tahtını New York’a kaptıran San Francisco ile ilgili en dikkat çeken trend ise emlak fiyatları oldu. San Francisco hem konut hem de iş yeri kiralamanın en maliyetli olduğu kent olarak kayıtlara geçti. Buna göre San Francisco’da bir evin haftalık ortalama kirası 720 dolara çıkarken, bu rakam ofis kiralamada ise 1050 doları buldu.
Teknoloji sektöründe özellikle start-up’lar açısından kilit öneme sahip olan girişim sermayesi yatırımlarında ise Çin’den Pekin, diğer şehirlere fark attı. 2018’de Pekin yıllık 34 milyar dolarlık girişim sermayesi çekmeyi başardı. Teknoloji alanında en büyük 30 şehirin 2012 yılında toplam 37 milyar dolar olan aldıkları girişim sermayesi yatırımlarının tutarı, 2018 yılında ise 207.8 milyar dolara ulaştı.
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