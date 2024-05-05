En prestijli moda gecesi Met Gala'nın katı kuralları

BİLET ALMAK GEREKİYOR

Galaya davet edilmeki, biletsiz girmek anlamına gelmiyor. Bilet satın almak ya da bileti olan birinin konuğu olmak gerekiyor. Sonuçta Met Gala, özünde Metropolitan Sanat Müzesi için bir bağış toplama etkinliği. Gelir, son yedi yüzyıla ait giysi ve aksesuarlardan oluşan geniş moda koleksiyonuna aktarılıyor.

Time'a göre, bu yıl bireysel bilet fiyatı 75 bin dolardan, masa fiyatı ise 350 bin dolardan başlıyor.