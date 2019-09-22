İnternet bankacılığı giderek gelişiyor ve ana bankacılık alanı olma yolunda hızla ilerliyor. Ancak şubeye gitmek gibi geleneksel anlayışı benimseyenler de hala az değil. Mevduat ve kredinin yanı sıra bankacılıkta en yaygın hizmetlerden biri olan para gönderme ve alma yani EFT ve havale işlemlerinde eğer şube ve çağrı merkezlerini tercih ediyorsanız maalesef yeni bankacılık kanallarını kullananlara göre 10 kat daha fazla ücret ödüyorsunuz demektir. En çok müşteriye sahip olan en büyük 4 banka ve kamu bankalarının EFT ücretleri incelendiğinde görülen internet ve mobil bankacılıkta 100 veya 150 bin liraya kadar 6.5 ile 7 arasında bir ücret alındığı görüyor. Düzenli EFT talimatları ise bunun yarısı kadar ücrete tabi. Ancak bazı bankalarda 100 bin bazılarında 150 bin liranın üstü internet ve mobil bankacılık ücretleri 70-75 liraya çıkıyor. Ancak bir kaç defa 99 bin ya da 149 bin liralık AFT yapılmasının önünde de bir engel yok. Bir büyük bankamızda ise EFT ücreti yüzbinde 6 olarak belirlenmiş 200 bin liralık EFT için 12 lira alınıyor.

ŞUBE VE ÇAĞRI MERKEZİ PAHALI

Şube ve çağrı merkezlerinden yapılan EFT'ler ise 70 ile 75 liraya çıkıyor. Tabii ki gönderilecek olan para arttıkça 650 liraya kadar çıkıyor. Çağrı merkezinden para gönderilmesi de neredeyse şube ile aynı. ATM'den EFT yapılması ise 16 ile 18 lira arasında. En büyük kamu bankasında da ATM'den EFT 15 lira. Gerçek kişilerin internet bankacılığından yaptığı EFT için 9 lira 500 bin lira üstünde ise 75 lira alınıyor. Bankanın kendi içinde müşterileri arasında para gönderilip alınmasını anlatan havalede de internet ve cep bankacılığında ücret EFT'nin yarısı kadar. Şube ve çağrı merkezi havale ücretleri de yine EFT ücretlerinin yarısı düzeyinde.

GEÇ EFT'YE 3 LİRA CEZA

Önemli bir not da eğer genellikle saat 16 olan EFT saatinden sonra internette yapılan işlemlerde 3 lira kadar ceza alınıyor. Diğer yandan bazı bankalar kendilerinde maaş hesabı olan müşterilerinden EFT ve havale ücreti almıyor. Katılım bankalarında hem EFT hem de havale ücretlerinin konvansiyonel bankalara göre yüzde 30 düzeyinde ucuz olduğu gözleniyor.

A Bankası

EFT

Şubeden 75-750 TL

Telefon bankacılığı 60 TL

İnternet bankacılığı 6.75

ATM 18 TL

HAVALE

Şube 44 TL

İnternet 3 TL

ATM 12

Çağrı merkezi 50 TL

İ Bankası

EFT

Şube 70-650

Bin TL altı 21 TL

ATM 16 TL

İnternet ve mobil 6.5 TL (100 bin TL üstü 470)

Çağrı merkezi 70-470 TL

G Bankası

EFT

Şube 75-750 TL

ATM 18

İnternet ve mobil 6.75-75

HAVALE

Şube 12 TL

Mobil-internet 3 TL

Y Bankası

EFT

Şube 50-500 TL

Telefon 50-90 TL

İnternet ve mobil 7 TL (150 bin TL üstü 65 TL)

HAVALE

İnternet 3 TL

ATM 13 TL

Şube 70 TL

KAMU BANKASI

EFT

ATM 15 TL

Mobil ve internet 9 TL (500 bin üstü 75 TL)

Telefon bankacılığı 6 TL

Şube 10-40 TL

HAVALE

İnternet ve mobil 2.75 TL

Şube 40 TL

Cep'e havale 6 TL