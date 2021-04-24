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1 Şubat 2021 tarihinde Myanmar’da askerî darbeyle hükûmetin başına geçen Min Aung Hlaing’in ASEAN zirvesine katılması ülkede tepki çekmiş, sivil toplum kuruluşları, toplantıyı tanımayacağını açıklamıştı. Min Aung’un zirveye katılımını askerî rejimin bizzat tanınması olduğunu belirten tepkilere rağmen zirve askeri rejimin katılımıyla gerçekleşti.

Askeri rejime karşı sivil hükûmetin (NUG),ASEAN zirvesinde temsil edilmesinin gerekliliği ifade edilmişti. Eleştiriler karşısında, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, zirvenin ‘‘Myanmar’daki durum hakkındaki derin endişeyi ve ASEAN’ın Myanmar’ın bu hassas durumdan kurtulmasına yardım etme kararlığını’’ yansıttığını vurguladı.

— Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (@Menlu_RI) April 24, 2021

Toplantı sırasında, bir grup protestocunun ‘‘Myanmar için Demokrasi’’ ve ‘‘Askerî darbeye karşıyız’’ sloganlarıyla eylem yaptığı ve polisin göstericileri uzaklaştırdığı biliniyor.