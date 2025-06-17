Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Petrol fiyatları yukarı çıkabilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"PETROL FİYATLARI YUKARI ÇIKABİLİR"

Türkiye'nin İran'dan 2019'dan bu yana herhangi bir petrol alımı yapmadığını belirten Bayraktar, İran'dan doğal gaz ithal edildiğine dikkat çekti. Bayraktar, bu süreçte doğalgaz fiyatlarında da bir artış olabileceğini belirterek, "Dünyadaki arzla alakalı bir olumsuz durum yaratması söz konusu olabilir. Zaten fiyatlar hemen kendini gösterdi. Bir parça yukarı çıkıyor. Daha da yukarı çıkabilir mi? çıkabilir. Ama arz tarafında biz bir sorun görmüyoruz" diye konuştu.

"DOĞALGAZDA VE ARZ GÜVENLİĞİNDE SIKINTI GÖRMÜYORUZ"

Bayraktar, "Zaten Türkiye 2019'dan beri İran'dan herhangi bir petrol alımı yapmıyor. Basra çıkışlı, Hürmüz'ü geçerek Türkiye'ye gelen bir ham petrol tedariki var. Geçen seneki rakamlara göre yüzde 20 civarında. Onu bir şekilde ikame etmemiz lazım. Burada bize en önemli etki makro anlamda ithalat kalemindeki artış ile olur. 60 dolarlardaki petrol 76 dolara kadar yükseldi. Benzer şekilde doğalgaza yansıması olur. Doğalgaz fiyatı da yukarı gidebilir. Doğal gazda ve arz güvenliğinde sıkıntı görmüyoruz. Biz İran'dan gaz alıyoruz, petrol almıyoruz." ifadelerini kullandı.