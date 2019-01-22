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"1 YIL BOYUNCA HİÇ PARA KAZANMADIM"

- Hiçbir şey olmadan minik minik ilerleyerek başladım. 2 piksel kamera ile video çekiyordum. 1 yıl boyunca hiç para kazanmadım. Ailemden aldığım harçlıkları biriktirerek videolar çektim. Ben asosyal bir insandım. Çok fazla arkadaşım da yoktu, bu işe yöneldim. Burada insanların beni sevdiğini gördüm ve bu işe daha çok yoğunlaştım. Kazandığım parayı babamla birlikte yönetiyoruz.