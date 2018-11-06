Yeni yılda vergi, ceza ve harçların yüzde 23.73 oranında artması bekleniyor. Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre her yıl kasımda vergi, ceza ve harçların bir sonraki yıl ne kadar zamlanacağı netleşiyor. Kasımda ekim ayı itibariyle 12 aylık üretici enflasyonu (Yİ-ÜFE)artışı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Yeniden değerleme oranı olarak kabul edilen bu oran da sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan ediliyor. Dün de TÜİK bu oranı yüzde 23.73 olarak açıkladı. Yani değişiklik yapılmazsa vergi, ceza ve harçlar yüzde 23.73 artacak.
'ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeniden değerleme oranına ilişkin, “Oran için 2019 enflasyonla mücadele kapsamında da bütçe dengesi kapsamında da en optimum, en doğru çözümle ilerleyeceğiz, yakında açıklayacağız. Detaylı çalışmalar devam ediyor” dedi.
MOTORLU TAŞITLARDA DEĞERİNE GÖRE VERGİLENDİRME
Motorlu Taşıtlar Vergisi yaş ve motor silindir hacmi dışında değerine göre de farklı vergilendiriliyor. 1 Ocak 2018’den itibaren tescil olmuş araçlarda değerine göre vergilendirme olacak. Değeri 40 bin liranın altında 1-3 yaş aralığında ve 1.300 motorun altında bir otomobilin vergisi 743 liraydı, 919 liraya çıkacak. Değeri 40 bin ile 70 bin aralığındaysa 817 liradan bin 10 liraya, 70 bin liranın üstündeyse de 892 liradan bin 104 liraya yükselecek.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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