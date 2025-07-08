Engelleri aşan kedi 'Zeytin' mücadeleyi bırakmıyor

Denli, tedavi sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Zeytin yürümek istiyor, birazcık korkuyor, ufak ufak adımlar atıyor ama başaracağına inanıyorum. Şu an umut vadediyor. Hiç ayakta bile duramazken şu an ayakta duruyor. Kendi desteksiz de istediği zaman kalkıyor. Çok minik adımlar atıyor. O yüzden de Zeytin'e güveniyoruz. Benim ona inancım sonsuz. Sanırım o da bana inanıyor ki yürümek için daha fazla çabalıyor."