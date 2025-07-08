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        Haberler Yaşam Engelleri aşan kedi 'Zeytin' mücadeleyi bırakmıyor

        Engelleri aşan kedi 'Zeytin' mücadeleyi bırakmıyor

        Bursa'da Zeytin isimli kedi, 4 yıl önce otomobilin çarpması sonucu sağ gözünü kaybetti. Sevimli siyah kedinin omurgasında da kırıklar oluştu. Sağ gözü ameliyatla alınan Zeytin, fizik tedavi ve egzersizlerle yeniden yürümeye başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 15:00 Güncelleme: 08.07.2025 - 15:00
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        Bursa'da 4 yıl önce otomobilin çarpması sonucu sağ gözünü kaybeden ve omurgasında kırıklar oluşan Zeytin isimli kedi, fizik tedavi ve egzersizlerle yeniden adım atmaya başladı.

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        Veteriner Teknikeri ve Fizyoterapist Yağmur Denli, trafik kazasının ardından bir aile tarafından sahiplenilen Zeytin'in hızla tedavisine başlandığını, ilk etapta sağ gözünün ameliyatla alındığını söyledi.

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        Bu sürecin tamamlanmasının ardından yürümekte güçlük çeken Zeytin'in fizik tedavi için kendilerine getirildiğini ifade eden Denli, tedaviye başladıklarında kedinin kaslarının çok zayıf olduğunu anlattı.

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        Haftanın 5 günü süren manuel terapi, denge çalışmaları, engel atlama, pasif jimnastik, koşu bandında yürüme gibi egzersizlerle tedavide ilerleme kaydettiklerini belirten Denli, Zeytin'in çabası ve sahiplerinin evdeki terapileri aksatmamasının sürece önemli katkı sağladığını dile getirdi.

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        "Ufak ufak adımlar atmaya ve ufak ufak ayakta durmaya başladı, aslında bir mucizeyi gerçekleştirdi. Biz de çok mutlu olduk. Seanslardan bazen çekinse de genelde keyif alıyor" diyen Denli, engelli hayvanların tedavi süreçlerinde hayata tutunma isteklerinin önemli olduğunu vurguladı.

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        Denli, tedavi sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

        "Zeytin yürümek istiyor, birazcık korkuyor, ufak ufak adımlar atıyor ama başaracağına inanıyorum. Şu an umut vadediyor. Hiç ayakta bile duramazken şu an ayakta duruyor. Kendi desteksiz de istediği zaman kalkıyor. Çok minik adımlar atıyor. O yüzden de Zeytin'e güveniyoruz. Benim ona inancım sonsuz. Sanırım o da bana inanıyor ki yürümek için daha fazla çabalıyor."

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        "ZEYTİN ÇOK HIZLI ADAPTE OLDU"

        Yağmur Denli, fizik tedavi gören hayvanların korkularını yenmesi ve fizyoterapistine alışması gerektiğini belirtti.

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        "Zeytin"in terapisinin olumlu sonuç vermesinde kurdukları bağın etkili olduğunu dile getiren Denli, "Bazen çok zorlandığımız zamanlar oluyor tabii ki de canlarımızla ilgili.

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        Ama önceliğimiz zaten onlarla adaptasyon sürecine uyum sağlamak. Zeytin çok hızlı adapte oldu. Ayrı bir bağımız oldu Zeytin ile. Ondan dolayı da bana teslim ediyor kendini" diye konuştu.

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        #zeytin
        #KEDİ
        #ankara
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