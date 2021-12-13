Hayranlarıyla buluştular 0:00 / 0:00

İHA

Sinema oyuncuları Engin Çağlar ve Meral Konrat, Malatya'daki bir AVM'de hayranlarıyla buluştu. Çağlar ile Konrat'a sevenleri yoğun ilgi gösterdi.

Meral Konrat, kendilerini Malatya'ya davet eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ederek, "Malatya kayısısı ile meşhur bir il ancak, insanları da çok cana yakın." dedi.

Malatya'ya daha önce geldiğini söyleyen Engin Çağlar da, "Dizi çekimlerinden dolayı daha önceden Malatya'ya gelmiştim. Şimdi bakıyorum çok güzel bir şehir olmuş. Burada dizi ve sinema konularından konuşacağız." ifadelerini kullandı.