Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: Bugün tam 1 ay oldu...

06.11.2018 - 10:40 | Güncelleme:

Beyza Şekerci - Engin Hepileri çiftinin oğulları ekim ayında dünyaya gelmişti. Beyza Şekerci, oğlunun doğumundan sonra değişen hayatını Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı

  • 1 Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: Bugün tam 1 ay oldu... - Magazin haberleri
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    Beyza Şekerci - Engin Hepileri çiftinin oğulları ekim ayında dünyaya gelmişti.

  • 2 Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: Bugün tam 1 ay oldu... - Magazin haberleri
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    Can, 1 aylık oldu.

  • 3 Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: Bugün tam 1 ay oldu... - Magazin haberleri
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    Beyza Şekerci, oğlunun doğumundan sonra değişen hayatını Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. Şekerci, paylaşımına şu notu düştü:

  • 4 Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: Bugün tam 1 ay oldu... - Magazin haberleri
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    "Bugün 1 ayımız doldu... Zaman mevhumunun kaybolduğu hayatımın en özel 1 ayı...

  • 5 Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: Bugün tam 1 ay oldu... - Magazin haberleri
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    9 aylık hamilelik süreci bir kadın için çok güzel bir yolculukmuş. O yolda birlikte yürüdükleriniz çok değerli.

  • 6 Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: Bugün tam 1 ay oldu... - Magazin haberleri
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    Ben de bu yolda çok güzel yol arkadaşlarına sahiptim. Her günümü rahat ve dingin geçirebilmemi ve bu bir ayda da hep ellerini üstümde hissetmemi sağladılar.

  • 7 Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: Bugün tam 1 ay oldu... - Magazin haberleri
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    Koca yürekli güzel insanlar, size ne kadar teşekkür etsem azdır.

  • 8 Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: Bugün tam 1 ay oldu... - Magazin haberleri
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    Vee sen Engin, hayatımı güzelleştirdiğin ve hamileliğimin ilk gününden beri beni bir saniye bile yalnız bırakmadan rüya gibi bir süreç geçirmemi sağladığın için, aşkın, sevgin, gücün ve koca yüreğin için sana çook teşekkür ederim..."

  • 9 Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: Bugün tam 1 ay oldu... - Magazin haberleri
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  • 10 Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: Bugün tam 1 ay oldu... - Magazin haberleri
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  • 11 Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: Bugün tam 1 ay oldu... - Magazin haberleri
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  • 12 Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: Bugün tam 1 ay oldu... - Magazin haberleri
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  • 13 Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: Bugün tam 1 ay oldu... - Magazin haberleri
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  • 14 Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: Bugün tam 1 ay oldu... - Magazin haberleri
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  • 15 Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: Bugün tam 1 ay oldu... - Magazin haberleri
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  • 16 Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: Bugün tam 1 ay oldu... - Magazin haberleri
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  • 17 Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: Bugün tam 1 ay oldu... - Magazin haberleri
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  • 18 Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: Bugün tam 1 ay oldu... - Magazin haberleri
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  • 19 Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: Bugün tam 1 ay oldu... - Magazin haberleri
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  • 20 Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: Bugün tam 1 ay oldu... - Magazin haberleri
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  • 21 Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: Bugün tam 1 ay oldu... - Magazin haberleri
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  • 22 Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: Bugün tam 1 ay oldu... - Magazin haberleri
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  • 23 Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: Bugün tam 1 ay oldu... - Magazin haberleri
    23 | 40
  • 24 Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: Bugün tam 1 ay oldu... - Magazin haberleri
    24 | 40
  • 25 Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: Bugün tam 1 ay oldu... - Magazin haberleri
    25 | 40
  • 26 Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: Bugün tam 1 ay oldu... - Magazin haberleri
    26 | 40
  • 27 Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: Bugün tam 1 ay oldu... - Magazin haberleri
    27 | 40
  • 28 Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: Bugün tam 1 ay oldu... - Magazin haberleri
    28 | 40
  • 29 Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: Bugün tam 1 ay oldu... - Magazin haberleri
    29 | 40
  • 30 Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: Bugün tam 1 ay oldu... - Magazin haberleri
    30 | 40
  • 31 Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: Bugün tam 1 ay oldu... - Magazin haberleri
    31 | 40
  • 32 Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: Bugün tam 1 ay oldu... - Magazin haberleri
    32 | 40
  • 33 Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: Bugün tam 1 ay oldu... - Magazin haberleri
    33 | 40
  • 34 Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: Bugün tam 1 ay oldu... - Magazin haberleri
    34 | 40
  • 35 Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: Bugün tam 1 ay oldu... - Magazin haberleri
    35 | 40
  • 36 Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: Bugün tam 1 ay oldu... - Magazin haberleri
    36 | 40
  • 37 Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: Bugün tam 1 ay oldu... - Magazin haberleri
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  • 38 Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: Bugün tam 1 ay oldu... - Magazin haberleri
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  • 39 Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: Bugün tam 1 ay oldu... - Magazin haberleri
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  • 40 Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: Bugün tam 1 ay oldu... - Magazin haberleri
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