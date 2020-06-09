Engin Orta'dan 'Mavi'

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Araştırmacı, müzisyen, şair Hızır Canbaz'ın kızı Mavi Canbaz için hazırladığı şiir, Karadeniz sanatçısı Engin Orta tarafından bestelendi ve tüm dünyaya sevgi mesajı olarak yayıldı.

Tüm hayatını kızının ismindeki renge, 'Mavi'ye sığdıran bir babanın sevgi dolu özgürlük şarkısı, kısa sürede gönüllü katılımcılarla sosyal bir projeye dönüştü. Ülke sınırlarını aşıp İngiltere, Polonya, Almanya, Arjantin, Brezilya, Japonya, Uganda, Endonezya ve Rusya gibi farklı coğrafyalarda yaşayan gönüllü katılımcılardan gelen görüntülerden oluşan çalışma ise 'Mavi'nin klibini oluşturdu.

Duyguların sözcükleri, sözcüklerin notaları anlamlandırdığı 'Mavi' dünyanın içinde bulunduğu bu koronavirüs salgını döneminde, geleceğe umut dolu bir mesaj oldu.

Şiir'in sözleri ise şu şekilde:

Karanlık veda eder

Ay usul usul gider aydınlıkla beraber

Dünya rengine döner

Güneş ile gökyüzü

Okyanuslarla deniz

Özgürlük şarkısını

Söyle biz de dinleriz

Mavidir engin deniz

Mavidir göğün rengi

Özgürlük de mavidir

Adında olan sevgi

Kar erir gelir bahar

Yağmur her yere yağar

Renk alırız hayattan

Her çocuk özgür doğar

Can'a hak fikre hak

Eğer insan olursak

Gelecek de özgürdür

Özgürdür engin deniz

Özgürdür göğün rengi

Özgürlük de mavidir

Adında olan sevgi

ENGİN ORTA KİMDİR?

Ailesi Rize Hemşinli olan Engin Orta, 26 Temmuz 1977'de İstanbul'da dünyaya geldi. Başta hizmet sektörü olmak üzere pek farklı iş kolunda çalışan Orta, tutkuyla bağlı olduğu horon sayesinde müzikle tanıştı. 2009'da horon eğitmenliği ve amatör sahneler yapmaya başlayan Orta'nın profesyonel müzik kariyeri, 2014 yılında 'Senseç' etiketi ile çıkardığı 'Palovit' albümüyle oldu.

Yöresel tınılardan beslenen bir tarzın temsilcisi olan Orta, müziğinde evrensel konuları işleyerek daha geniş kitlelerin dikkatini çekmeyi amaçlıyor. Karadeniz müziğini tüm dünyaya tanıtmayı hedefleyen sanatçı, gönüllü katlımcılarla yaptığı çalışmalarla tüm dünyaya Karadeniz ezgilerini ulaştırıyor. Perihan Özdemir ile evli olan sanatçı, aynı zamanda iki çocuk babasıdır.

HIZIR CANBAZ KİMDİR?

1964'te Rize'nin Pazar ilçesinde dünyaya gelen Canbaz, ilk, orta ve lise eğitimini Pazar'da tamamladı. 1984-1988 yılları arasıda Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümü'nde mezun oldu. 1999-2000 yıllarında İngiltere'de Bournemouth Business International School'da dil ve pazarlama eğitimi alan Canbaz, ambalaj ürünleri ve kimyasal maddeler alanında hala çalışamalarını sürdürüyor.

Manilerin, şiirlerin ve müziğin her daim hayatında olduğu Canbaz, Pazar Kirazlık İlkokulu, Pazar Lisesi, Atarürk Üniversitesi, Ankara Kale Derneği, İstanbul Hemşin Derneği, İstanbul Çayeli Derneği, İstanbul Pazarlık Derneği ve Marmara Üniversitesi'nde tulumla halk oyunları ekiplerini çalıştırdı.

Doğu Karadeniz Folkloru'nun bir parçası olan halk oyunları, tulum ezgileri ve türküleri üzerine 40 yıldır araştırmalar yapan sanatçı, bu araştırmalar doğrultusunda 1995'te Rıdvan Yılmaz'la, 1997'de Mahmut Turan'la ve 2002'de Remzi Bekar'la albüm çalışmaları yaptı.

Eserlerinde, tulum türkülerinin ölçüsü olan 7'li ve 11'li hece ölçüsünü kullanan sanatçı, 2016'da 'Varoşun Çiçekleri' (Kalan Müzik),2018'de 'Yessir O Gözleruna'(Cinan Müzik) adlı iki profesyonel albüm çıkardı.

Horonu ve tulum türkülerini var olduğu gibi geleceğe aktarmak isteyen Hızır Canbaz, işin uzmanları ve derneklerle çeşitli kurultaylar düzenledi. MESAM üyesi olan Canbaz, 2020 yılında çıkaracağı albümü için müzik çalışmalarına devam ediyor.