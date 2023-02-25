Hava soğuk olduğu için ailelerin kalacak yerlere ihtiyacı vardı. Bir kişi yanımıza gelerek çadırını kurmamızı istedi. Biz de çadırdan daha önemli işlerimizin olduğunu söyledik. O kişi ağlayarak 'Babam dahil 100 akrabamı kaybettik. Annem var. Binaya gidemiyoruz. Bu nedenle çadıra ihtiyacımız var.' dedi. Bir canlıya ulaşmak için 5 saat belki moloz ve enkazı kaldırıyoruz. Tam yoruldum dediğimiz anda birinin akrabasını gördüğümüzde onların heyecanı ve isteğiyle çalışma hissi oluşuyor."