2.5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'nin durumunun ağırlaşmasının ardından entübe edilmişti.

"ANNEMİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"

Tanyeli'nin büyük oğlu Taylan Sadıkoğlu, annesinin sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulundu. Tanyeli'nin tedavisinin devam ettiğini ifade eden Sadıkoğlu; "Annemiz Tanyeli'nin tedavisi devam ediyor ve en kısa sürede sizlerle sevindirici haberler paylaşmayı umuyoruz. Dualarınızı lütfen eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

Tanyeli ve büyük oğlu Taylan Sadıkoğlu

"DUALARINI EKSİK ETMEYİN"

Tanyeli'nin eşi İlker Sünnili de; "Eşim Tanyeli'nin tedavisi devam ediyor ve en kısa sürede sizlerle sevindirici haberler paylaşmayı umuyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin" mesajını yayımladı.

İlker Sünnili ve eşi Tanyeli