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        Tanyeli'den haber var

        Uzun bir süredir kanser tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde entübe edilen Tanyeli'nin sağlık durumu hakkında eşi İlker Sünnili ve oğlu Taylan Sadıkoğlu, bilgilendirmede bulundu; "Tedavisi devam ediyor ve en kısa sürede sizlerle sevindirici haberler paylaşmayı umuyoruz"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 08:36 Güncelleme: 17.03.2025 - 08:36
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        Umutlu açıklama
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        2.5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'nin durumunun ağırlaşmasının ardından entübe edilmişti.

        "ANNEMİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"

        Tanyeli'nin büyük oğlu Taylan Sadıkoğlu, annesinin sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulundu. Tanyeli'nin tedavisinin devam ettiğini ifade eden Sadıkoğlu; "Annemiz Tanyeli'nin tedavisi devam ediyor ve en kısa sürede sizlerle sevindirici haberler paylaşmayı umuyoruz. Dualarınızı lütfen eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

        Tanyeli ve büyük oğlu Taylan Sadıkoğlu
        Tanyeli ve büyük oğlu Taylan Sadıkoğlu

        "DUALARINI EKSİK ETMEYİN"

        Tanyeli'nin eşi İlker Sünnili de; "Eşim Tanyeli'nin tedavisi devam ediyor ve en kısa sürede sizlerle sevindirici haberler paylaşmayı umuyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin" mesajını yayımladı.

        İlker Sünnili ve eşi Tanyeli
        İlker Sünnili ve eşi Tanyeli
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        #Tanyeli
        #İlker Sünnili
        #Taylan Sadıkoğlu
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