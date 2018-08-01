Tüketici Hakları Derneği (THD) Başkanı Turhan Çakar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 29 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Çakar, açıklamasında “Gerek Yönetmelik gerekse EPDK’nin açıklaması incelendiğinde, kartlı - ön ödemeli doğal gaz sayacı kullanan tüketiciler cezalandırılıyor. Buna göre, tüketicinin peşin olarak aldığı doğalgazın bir kısmına daha sonra gelen zam oranında el konulacak ve tüketiciye verilmeyecek. EPDK’nin bu Yönetmeliği Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna, Borçlar Kanununa ve diğer ilgili yasalara aykırıdır. Çünkü, tüketicinin daha önce aldığı malın bir kısmına daha sonra yapılacak zam dikkate alınarak el konulamaz” ifadelerine yer verdi.

Söz konusu yönetmeliğin iptali için dava açılacağını belirten Çakar, “Tüketiciler olarak başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanına ve Ticaret Bakanına sesleniyoruz: hukuka ve yasalara aykırı olan bu yönetmelik ve uygulamayı kaldırınız, durdurunuz. Tüketicilere sesleniyoruz: Yasalara ve tüketici haklarına aykırı olan bu büyük haksızlığa karşı sessiz kalmayınız. Gerekli girişimlerde bulununuz. Haklarınızı arayınız. Derneğimizin bu konudaki girişimlerine destek veriniz” dedi.

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