Epstein vakasının bütün ünlüleri; Bill Clinton’dan Trump’a, Prens Selman’dan Woody Allen’a…

Medyada “ABD’li milyarder iş adamı, finansçı” diye bahsi geçen azılı pedofil Jeffrey Epstein’ın tam olarak kaç milyarı olduğu bilinmiyor ama çok olduğu kesin… Manhattan’da 77 milyon dolar değerinde yedi katlı konağı, Palm Beach’te malikanesi, Paris’te dairesi, New Mexico’da çiftliği, Karaibler’de özel adası, iki özel uçağı, pahalı otomobillerden oluşan filosu var.

Çapı belli olmayan milyarları nasıl istiflediği de pek net değil. Bir zamanlar New York’taki bir özel okulda matematik öğretmeni olan 66 yaşındaki Epstein, finans hayatına yatırım bankası Bear Stearns’te başlıyor. Malum o banka, 2008 krizi sonrası kapandı. Kariyer basamaklarını hızla tırmandıktan sonra Bear Stearns’ten ayrılıp kendi şirketini kuruyor. Hesapta milyarderlerin paralarını yönetiyor ama müşterileri kimdir, soru işareti. Bilinen tek müşterisi Victoria’s Secret’ın patronu Les Wexner.

LOLİTA EKSPRES’TEKİ OLAĞAN ŞÜPHELİLER

2002-2005 yılları arasında New York ve Florida’da sayısız çocuk istismarı suçu ve fuhuş trafiğinden tutuklanan Epstein, kaçma şüphesiyle muhtemelen serbest bırakılmayacak. Zaten cinsel saldırı iddiasıyla yeni yeni mağdurlar da çıkıyor ortaya. Epstein’ın parayla kandırdığı, başkalarına da peşkeş çektiği (şimdi yetişkin olan) kız çocuklarıyla ilgili iddianamede yer alan detaylara girmiyorum. Fazlasıyla mide bulandırıcı. Ancak çevresindeki güçlü ve zengin dostlarıyla ilgili detaylar önemli. Çünkü o dostlar arasında bazı olağan şüpheliler de var. “Olağan şüpheli” deyince mesela Kevin Spacey’i analım. Cinsel saldırıyla suçlandığı için dışlanan aktör, Epstein’ın özel uçağıyla Afrika’ya yapılan bir seferde Bill Clinton’a eşlik etmiş.

Dolayısıyla Spacey, Clinton’a bağlanıyor ve eski başkan da yalancı çoban durumunda. Epstein’ın uçağıyla defalarca seyahat ettiği için “Bu işe de mutlaka bulaşmıştır” kanısı yaygın. Malum, Monica Lewinsky ile ilişkisi olmadığını söyleyerek adaleti yanılttığı için başkanlıktan azledilmesine ramak kalmıştı. Epstein’ın “Lolita Ekspres” diye anılan özel Boeing 727’siyle yapılan Afrika seferi, Clinton Vakfı’nın demokratikleşme, yoksulların kalkındırılması ve AIDS’le mücadele çalışmaları çerçevesinde olmuş. Clinton, vakfa 25 bin dolarlık katkıda bulunan Epstein’ı “Global piyasalara hakim başarılı bir finansör, bilime vakıf bir şahsiyet ve adanmış bir hayırsever” olarak nitelemiş zamanında.

Kayıtlara göre Clinton o meşum uçağa 26 kere binmiş. Ancak bunların bir seferin çeşitli duraklarında bağlantılı uçuşlar olma ihtimali var. Şimdi bir açıklama yayınlayan Clinton, 2002 ve 2003 yıllarında uçakla Avrupa ve Asya’ya birer, Afrika’ya da iki sefer yaptığını, dördünde de birçok durak olduğunu, bu bilgilerin Gizli Servis’te bulunduğunu söylüyor. Epstein’ın ne Little St. James adasına, ne çiftliği Zorro’ya, ne de Florida’daki malikanesine gittiğini, işlediği korkunç suçlardan haberi olmadığını ve on yılı aşkın süredir de kendisiyle görüşmediğini ekliyor. Fakat “on yılı aşkın süre” meselesi arızalı. Çünkü Epstein’ın fuhuş trafiğindeki ortağı olan Ghislaine Maxwell, Chelsea Clinton’ın düğün davetlilerinden. 2010 yılındaki düğün fotoğraflarında hemen gelinin babasının arkasında gülerken görülüyor.

Medyada “Epstein’a kızları getiren madam” olarak anılan Ghislaine Maxwell bir İngiliz sosyetik. 1991 yılında Kanarya Adaları’nda yatından denize düşerek hayatını kaybeden bir zamanların medya imparatoru Robert Maxwell’in kızı.

SİCİLİNDE YAZILI: CİNSEL SALDIRGAN

Bu on yıla vurgu yapılmasının nedeni, Epstein’ın savcıyla anlaşma yoluna gidip cinsel saldırı suçunu kabul ederek 13 aylık hapis cezasıyla kurtulduğu 2008’deki davanın milat alınması. O tarihte “cinsel saldırgan” kaydı siciline işleniyor, ancak savcı dosyayı kapattığı için FBI’ın muhtemel diğer mağdurlar ve suç ortaklarıyla ilgili soruşturma yapması da engellenmiş oluyor. Ve öyle bir ceza infazı ki, gündüzleri hapisten çıkıp işine gidiyor… Epstein’a yıllarca federal muafiyet sağlayan o anlaşmayı yapan savcı, şimdinin Çalışma Bakanı Alexander Acosta da köşeye sıkıştı. O gün için doğruyu yaptığını savunarak, failin hem hapis cezası aldığını, hem de bir cinsel saldırgan olarak tescillendiğini söylese de baskılar sonucu istifa etmek zorunda kaldı.

Olağan şüphelilerden biri de Woody Allen. Mia Farrow’la olan evlatlık kızı Dylan Farrow tarafından cinsel istismarla suçlanan Allen’ın fotoğrafı Epstein’ın çalışma odasında asılıymış. 2013’te New York’ta Epstein’la yürürken görülmüş; Epstein’ın Prens Andrew şerefine verdiği yemeğe de katılmış. Epstein’ın yakın çevresinden kuramsal fizikçi ve kozmolog Lawrence Krauss da sağlam değil. Geçen yıl cinsel taciz suçlaması üzerine Arizona Üniversitesi’ndeki görevinden istifa etmişti. Epstein’ın eski davasına ilişkin şöyle demiş zamanında; “Jeffrey parasını bilime harcayan, çevresinde hep genç ve güzel kadınlar olan biridir. Ama suçlandığı kadar genç değil. Ben bir bilim insanı olarak deney ve gözleme dayanan kanıtlara göre yargıya varırım. Kadınların yaşı 19-23 arasındaydı…”

Jeffrey Epstein’ın kuantum dinamiği ve kuramsal fizik üzerine teoriler döktürdüğü bir bilim blogu yazdığını da belirtelim.

SAVUNMA EKİBİNDEKİ ESKİ DOSTLAR

Epstein’ın çevresindeki ilginç isimlerden biri de Kenneth Starr. Clinton hakkında azil süreci başlatılmasına neden olan Monica soruşturmasını yürüten özel savcı Starr, aynı zamanda 2008 yılında Epstein davasında ünlü avukatlardan oluşan savunma ekibinde yer almış. Onu savunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söylemiş.

O ekipteki en şöhretli sima ise Alan Dershowitz. Eski Harvard hukuk profesörlerinden, ünlülerin avukatı ve bugünün cansiperane Trump savunucusu Dershowitz’in, 2008 yılındaki davada kirli bir savunma yürüttüğüne dair emareler var. MySpace’den topladığı verilerle cinsel istismar mağdurlarını “alkol ve madde düşkünü, ağzı bozuk karakterler” olarak gözden düşürmeye çalışmış mahkeme nezdinde. O mağdur kadınlardan biri şimdi Dershowitz hakkında iftira ve karalama iddiasıyla dava açtı. Bitmedi! Kadınlardan biri de 2015’te açılan davada, Epstein ve ortağı Ghislaine Maxwell tarafından, Dershowitz’le ilişkiye zorlandığını öne sürüyor. Avukat kesin bir dille yalanlıyor. Fakat Epstein’la yakınlığı su götürmez. 2011’de şöyle bir açıklaması var; “20’inci kitabımı yazıyorum. Aile üyeleri dışında taslağı gönderdiğim tek kişi Jeffrey…” 2015’teki davadan sonra “Epstein’la ilişkimiz tamamen profesyonel düzeydeydi” diyen Dershowitz’in en son açıklaması ise şöyle: “Beni ilgilendirmez…”

Dershowitz’le aynı paket içinde Kraliçe 2. Elizabeth’in iki numaralı oğlu Prens Andrew da var. Epstein’la kanka derecesinde yakınlar, prensi dostlarına “Andy” olarak tanıtıyor ama Epstein’ın ‘cinsel saldırgan’ yaftasıyla hapisten çıktığı 2011’den beri hiç görüşmemişler. Fakat Dershowitz’in de dahil olduğu 2015’te açılan davada Prens Andrew da reşit olmayan bir “Jane Doe” ile üç kez ilişkiye girmekle suçlanıyor. Aracı olarak adı geçen kişi yine Ghislaine Maxwell. Buckingham Sarayı suçlamayı kesinlikle reddediyor.

Asiller cenahından bir diğer dost Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman. Medyadaki haberlere göre Epstein’ın fotoğraf galerisinde MBS ile çekilmiş olanlar da mevcut. Harvard’ın eski rektörü olarak Epstein’dan “evrim dinamiği” yararına 30 milyon dolarlık bağış alan Larry Summers da “Lolita Ekspres” yolcularından ve kendisi aynı zamanda Clinton Yönetimi’nin Hazine Bakanı… Ünlü popüler bilim yazarı ve Bill Gates’in arkadaşı olarak namlı Steven Pinker da aynı uçağın yolcusu.

Victoria’s Secret markasının ana şirketi L Brands’ın CEO’su Les Wexner, Epstein’ın yatırım/yönetim firmasının bilinen tek müşterisi, dolayısıyla servetinin ana kaynağı olarak tanınıyor. “Dostum Jeffrey” diye bahsettiği Epstein’a yedi katlı konağı satan da o. Böylece Epstein, Bill Cosby’ye komşu olmuş. Cosby malum 60’dan fazla kadına cinsel saldırı suçundan hapis cezası alıp kelepçelenerek hapse konulmuştu. Ama şimdi konumuzla ilgisi yok. L Brands açıklamasına göre Wexner’in on yıl önce Epstein’la ilişkisini kesmiş bulunuyor.

DÜN: HARİKA ADAM – BUGÜN: HAYRANI DEĞİLİM

Hızlı parti günlerde Epstein’la hayli vakit geçirmiş olup, bugün araya mesafe koyanlar arasında bulunduğu mevkinin önemi bakımından ilk sırada Başkan Trump var. Palm Beach’teki evleri yakın mesafede, birlikte çok sayıda fotoğrafları var. Michael Wolf “Ateş ve Öfke” kitabında Trump, Epstein ve finansçı Tom Barrack’ı “80’li ve 90’lı yıllarda gece hayatının üç silahşörleri” olarak anlatıyor. Washington Post’un haberine göre Epstein’ın telefon defterinde Trump’a ait 14 özel numara yer alıyordu.

Epstein’ın kurbanlarından Virginia Roberts, 2000 yılında ilk kez pusuya düşürüldüğünde, Trump’ın dostlarını ağırlayıp eğlendirdiği ünlü kulübü Mar-a-Lago’nun spa’sında çalışıyormuş. 2016’da da bir kadın, henüz küçük yaştayken Epstein’ın New York’taki evinde Trump’ın tacizine uğradığını iddia etmiş, ancak avukatın iddiasına göre ölüm tehditleri alınca şikayetini geri çekmişti.

Palm Beach, 2000...Trump, o dönem henüz evli olmadığı Melania, Epstein ve Ghislaine Maxwell birlikte.

2002’de sarfedilmiş şu sözler Trump’a ait: “Jeff’i 15 yıldır tanırım. Harika adamdır. Birlikte vakit geçirmek çok eğlencelidir. O da benim gibi güzel kadınlardan hoşlanır ve hepsi de gençtendir. Hiç şüphe yok, Jeffrey sosyal yaşamın tadını çıkarmasını bilir…” Aradan yıllar geçer, 2015’teki davaya gelinir, başkanlık kampanyasını yürüten Trump’ın sözcüsü açıklama yapar: “Sayın Trump, Palm Beach’teki en sükseli ve lüks kulübün sahibidir. Dolayısıyla Sayın Epstein’ın da müdavimlerden olması doğaldır. Tanışıklıkları bu kadardır.”

Ve Trump’ın geçen salı günü Katar Emiri ile basın toplantısında yaptığı açıklama: “Palm Beach’te herkes ne kadar tanıyorsa o kadar tanıyorum. Sanırım 15 yıldır hiç konuşmadım. Hayranı da değildim…”